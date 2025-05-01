В Иреване судью арестовали в рамках коррупционного дела

Судья Шенгавитского суда Иревана Артуш Габриелян арестован сроком на два месяца в рамках коррупционного дела.

Об этом сообщает Sputnik Армения.

Артуша Габриеляна перевели в уголовно-исполнительное учреждение «Вардашен».

Ранее СМИ писали о том, что Габриеляна подвергли приводу прямо из зала суда, а заседание, которое проводилось под его председательством, было отложено.

Уже 30 апреля в Антикоррупционном комитете заявили, что два человека арестованы после следственных действий в Шенгавитском суде. По данным Sputnik Армения, один из арестованных – помощник судьи Артуша Габриеляна, другой – его друг.

Еще в прошлом году Генпрокуратура Армении потребовала конфисковать у Габриеляна и аффилированных с ним лиц имущество, признанное незаконным. Речь идет о пяти объектах недвижимости, четырех автомобилях и сумме в 62 млн 811 тыс. драмов (около $163 тыс.).

Артуш Габриелян ранее вел ряд резонансных дел, включая убийство жительницы села Пемзашен и ее двух несовершеннолетних детей, дела бывшего замминистра образования Армении Геворка Лорецяна, бизнесмена Самвела Майрапетяна, экс-министра финансов Гагика Хачатряна, а также участников «Сасна Црер».