Растет число пострадавших при землетрясении в Иране - ОБНОВЛЕНО

Число пострадавших в результате землетрясения в районе Роштхар провинции Разави Хорасан в Иране возросло до 19 человек.

Об этом сообщил местным СМИ, генеральный директор Управления по чрезвычайным ситуациям провинции Разави Хорасан Масуд Явери.

По его словам, предполагается, что количество пострадавших может возрасти.

Явери сообщил, что помимо Роштхар, пострадавшие имеются еще в четырех районах.

10:45

Сегодня в 05:10 по местному времени в районе Роштхар провинции Разави Хорасан на северо-востоке Ирана произошло землетрясение, в результате которого пострадали два человека.

Об этом сообщил местным СМИ генеральный директор Управления по чрезвычайным ситуациям провинции Разави Хорасан Масуд Явери.

По его словам, подземные толчки, зафиксированные в окрестностях одноименного города, ощущались также в Мешхеде и других населенных пунктах региона.

Он сообщил, что пострадавшие были доставлены в медицинский центр.