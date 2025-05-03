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Стала известна причина госпитализации Вучича - ОБНОВЛЕНО

First News Media18:55 - Сегодня
Стала известна причина госпитализации Вучича - ОБНОВЛЕНО

Президента Сербии Александра Вучича госпитализировали из-за резкого повышения кровяного давления.

Об этом сообщает РИА Новости.

«Состояния здоровья президента Вучича сейчас стабильное и удовлетворительное. В США он ощутил кратковременную острую боль в грудной клетке. Врачи в Америке измерили давление, результаты были 165/98. После этого он принял дополнительную терапию», — заявил доктор Драган Динчич из Военно-медицинской академии (ВМА)

Доктор отметил, что политик имеет проблемы с давлением в течение последних десяти лет. При этом сообщается, что в течение нескольких дней Вучич не сможет в полном объеме приступить к рабочим обязанностям.

16:45

Президент Сербии Александар Вучич остается в военном госпитале, подробности о причинах его недомогания будут представлены в ближайшие дни.

Об этом сообщил ТАСС источник.

«Он в военном госпитале. В следующие несколько дней нам станут известны подробности о состоянии его здоровья», - сказал собеседник агентства.

Источник: ТАСС

11:45

Президент Сербии Александр Вучич почувствовал себя плохо во время поездки в США и принял решение вернуться в Сербию, передает Радио и телевидение Сербии (РТС).

Вучич ранее заявлял, что рассчитывает на встречу с Трампом в ходе поездки на Флориду. Там он успел провести встречи с несколькими конгрессменами и бывшим мэром Нью-Йорка Рудольфом Джулиани.

«Вучичу стало плохо во ходе посещения СШАи после консультации с врачами он решил вернуться в Сербию. Президент Сербии прервал поездку в США, он на пути в Белград», - передает РТС.

Администрация Вучича пока не выступила с сообщением.

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