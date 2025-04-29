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В Баку состоялась официальная церемония открытия регионального офиса ИСЕСКО - ФОТО

First News Media21:00 - Сегодня
В Баку состоялась официальная церемония открытия регионального офиса ИСЕСКО - ФОТО

29 апреля в Баку на территории Государственного историко-архитектурного заповедника «Ичеришехер» состоялась официальная церемония открытия регионального офиса ИСЕСКО в Азербайджане.

Как сообщает АЗЕРТАДЖ, в мероприятии приняли участие вице-президент Фонда Гейдара Алиева Лейла Алиева и руководитель Баку Медиа Центра Арзу Алиева.

В мероприятии также приняли участие помощник Президента Азербайджанской Республики Анар Алакбаров, министр культуры Азербайджана Адиль Керимли, генеральный директор ИСЕСКО Салим бин Мухаммад аль-Малик, министр науки и образования Эмин Амруллаев, президент Национальной Академии наук Азербайджана Иса Габиббейли, послы Узбекистана, Таджикистана, Казахстана и Кыргызстана в Азербайджане, президент Фонда тюркской культуры и наследия Актоты Раимкулова, а также послы других аккредитованных в Азербайджане стран и общественно-политические деятели Азербайджана.

Руководитель бакинского офиса ИСЕСКО Абдулхаким Алсенан выразил признательность всем участникам этого исторически значимого мероприятия.

Выступивший на мероприятии генеральный директор ИСЕСКО Салим бин Мухаммад аль-Малик заявил: «Сегодня мы собрались здесь, чтобы отметить открытие нового регионального офиса ИСЕСКО — воплощение нашей давней мечты. Это мечта о построении связей, сотрудничестве и будущем, основанном на мудрости, знаниях и общих целях. Мы присутствуем на открытии регионального офиса в Баку — месте, где веками пересекались цивилизации, колыбели мира, — который станет центром, гармонично сплотившим образование, науку, культуру, коммуникации, современность и традиции».

В своем выступлении Салим бин Мухаммад аль-Малик отметил, что новый региональный офис охватит Азербайджан и государства Центральной Азии — членов ИСЕСКО, а также будет вносить вклад в развитие других стран региона, содействуя духу сотрудничества и стремлению к совершенству.

«Дорогие друзья, это достижение стало возможным вовсе не случайно. Это плод подлинного лидерства, ясного видения и неизменной приверженности светлому будущему. Мы выражаем искреннюю благодарность Его превосходительству Президенту Ильхаму Алиеву — лидеру, чья выдающаяся мудрость и глубокая вера в силу знания освещают путь для всех нас. Именно его постоянная поддержка воплотила это видение в реальность. Также выражаем признательность Первому вице-президенту, послу доброй воли ИСЕСКО уважаемой Мехрибан Алиевой, чья приверженность образованию, культуре и гуманизму подвигла на реализацию этого проекта.

Особую благодарность хотелось бы выразить почетным гостям мероприятия – уважаемой Лейле ханым и уважаемой Арзу ханым за тёплый приём и содействие сотрудничеству между ИСЕСКО и Фондом Гейдара Алиева», - отметил Салим бин Мухаммед аль-Малики.

Подчеркнув своеобразие этого офиса, Салим бен Мухаммед аль-Малик заявил: «Этот офис будет действовать по-особому. Особенными будут его идеи. Он будет достигать своих целей иначе. Это будет живое сердце, пульсирующее в духе прочного сотрудничества с нашими государствами-членами и отражающее новые ритмы партнёрства в сферах образования, культуры, науки и коммуникаций.

Наряду с развитием стратегических целей и задач ИСЕСКО, бакинский офис будет служить таким целям, как мудрая и безотлагательная защита окружающей среды, дальнейшее развитие искусственного интеллекта во благо человечества, внимание к нашей молодёжи — архитекторам завтрашнего дня, а также сохранение духа нашего бесценного наследия и самобытности. В этом офисе будут рождаться вдохновляющие проекты и новые идеи. Здесь возникнут связи, укрепляющие взаимопонимание между странами и поколениями.

Будучи ИСЕСКО, мы выбираем путь устройства этого центра на основе мечтаний, мудрости и знаний. Этот новый региональный офис станет маяком, который будет вдохновлять мечтателей, в том числе лидеров, сделавших его реализацию возможной, призывая их к знаниям, культуре, миру и, особенно, к совместной работе над формированием будущего, указывая им путь и освещая дорогу.

Хочу вновь заверить вам - этот офис станет семенем могучего дерева, корни которого — в мудрости, ветви — в мире, а плоды — в надежде, завещанной будущим поколениям».

Затем участникам мероприятия был продемонстрирован видеоролик об истории создания ИСЕСКО и развитии двусторонних отношений с Азербайджаном.

В завершение Лейла Алиева оставила памятную запись в Книге почетных гостей офиса.

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