Китайская плотина замедлила вращение Земли
Китайская мегаплотина «Три ущелья» повлияла на вращение Земли, утверждают ученые NASA, слова которых приводит Yahoo News.
Геофизик Бенджамин Фонг Чао заявил, что сооружение вызвало удлинение суток на 0,06 микросекунды и смещение земной оси на два сантиметра.
«Это составляет чуть более трех дней за весь период существования Вселенной», — сказал ученый.
Гигантская плотина длиной 2335 метров и высотой 185 метров расположена на реке Янцзы в провинции Хубэй. Сооружение удерживает колоссальный объем — около 40 кубических километров воды, расположенной на высоте 175 метров над уровнем моря. Ученые объясняют, что скопление такого количества воды в одном месте изменило распределение массы планеты.
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