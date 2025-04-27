Число погибших из-за взрыва в иранском порту возросло до 36 - ОБНОВЛЕНО

Число погибших в результате взрыва в порту Шахид-Раджаи на юге Ирана выросло до 36.

Об этом сообщил иранский парламентарий, член комиссии по здравоохранению и оказанию медицинских услуг Мохаммад Джамалиан.

По его словам, которые приводит агентство ILNA, на данный момент в отделении судебно-медицинской экспертизы "находятся 36 тел погибших". Парламентарий также указал, что многие из них остаются неопознанными, в связи с чем число пропавших без вести пока установить невозможно. Джамалиан также не исключает, что на территории порта еще могут находиться тела погибших.

По словам парламентария, в больницах остаются 240 пострадавших, 5 из них находятся в тяжелом состоянии.

10:20

Число погибших и пострадавших в результате взрыва в морском порту Шахид Раджаи в городе Бендер-Аббас на юге Ирана продолжает расти.

По последним данным, жертвами взрыва стали 18 человек, более 800 человек получили ранения различной степени тяжести.

Взрывная волна была настолько мощной, что серьезно повреждены здания порта и автомобили в прилегающем районе. В связи с увеличением числа пострадавших в городе организована экстренная акция по сбору крови.

2025/04/26 23:00

Число пострадавших и погибших в результате взрыва в порту Шахид-Раджаи на юге Ирана возросло до 750 и 8 соответственно, принимаются меры по локализации пожара на месте ЧП.

Об этом сообщил глава МВД исламской республики Эскандар Момени.

"Главной задачей сейчас является спасение пострадавших и полное тушение пожара. На данный момент около 750 человек получили ранения и 8 человек погибли", - сказал он в эфире телеканала IRIB.

"На месте присутствуют спасательные и правоохранительные органы, и мы надеемся, что полный контроль над ситуацией будет достигнут в течение ближайших нескольких часов", - добавил он.

Источник: ТАСС

19:35

Число погибших в результате взрыва в иранском порту , расположенном на юге страны, увеличилось до пяти.

Об этом сообщил представитель экстренных служб провинции Хормозган Мехрдад Хасанзаде.

"Число погибших в результате взрыва достигло пяти", - сказал он в эфире телеканала IRIB. "Число пострадавших хоть и продолжает расти, но многие быстро покидают медучреждения [получив помощь]", - добавил Хасанзаде.

По его словам, в данный момент ситуация находится под контролем, все службы работают, в район происшествия были направлены несколько вертолетов из соседних провинций для тушения возгораний.

17:10

По меньшей мере четыре человека погибли в результате взрыва в иранском порту Шахид-Раджаи, расположенном на побережье Персидского залива.

Об этом сообщил глава службы спасения Ирана.

"К настоящему моменту подтверждена гибель четырех человек в результате взрыва в порту Шахид-Раджаи", - сказал он в эфире телеканала IRIB.

15:55

Число пострадавших в результате взрыва в порту Шахид-Раджаи, расположенном на побережье Персидского залива на юге Ирана, возросло до 516.

Об этом сообщил представитель службы скорой помощи Бабок Йектапараст.

"Общее число пострадавших достигло 516", - цитирует его агентство Tasnim.

Информации о погибших представитель экстренной службы не привел.

15:00

Число пострадавших в результате взрыва в порту Шахид-Раджаи, расположенном на побережье Персидского залива достигло 281, сообщило агентство Mehr.

14:15

По меньшей мере 47 человек получили травмы при взрыве в порту Шахид-Раджаи, расположенном в 23 км к западу от города Бендер-Аббас на побережье Персидского залива.

Об этом сообщил представитель экстренных служб провинции Хормозган.

"По предварительным данным, в результате взрыва в порту Шахид-Раджаи в городе Бендер-Аббас пострадали 47 человек", - приводит его слова агентство Fars.

Источник: ТАСС

13:35

Мощный взрыв произошел на территории морского порта, расположенного в городе Бендер-Аббас на юге Ирана.

Об этом сообщило иранское агентство Tasnim.

Причины и подробности случившегося не уточняются.