Грузия жестко отреагировала на запуск рейсов в Сухуми

Российские авиакомпании, организующие рейсы в аэропорт Сухуми, не смогут работать в Грузии.

Об этом заявил на пресс-конференции грузинский вице-премьер, министр экономики и устойчивого развития Леван Давиташвили, передают грузинские СМИ.

По его словам, в Грузии действует закон, который запрещает иностранным компаниям заниматься коммерческой деятельностью в Абхазии и Южной Осетии без согласия Тбилиси.

«Компании, которые нарушают закон <...>, конечно же, не смогут работать в Грузии. Исходя из этого, мы используем все инструменты, которые в наших руках», - сказал Давиташвили, отвечая на вопрос журналистов об отношении Тбилиси к началу функционирования сухумского аэропорта.