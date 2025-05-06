В Университете ADA прошел тренинг по «Дата-журналистике» для представителей СМИ - ФОТО

Агентство развития медиа совместно с Программой повышения квалификации Университета ADA 5-6 мая организовало тренинг по «Дата-журналистике» для представителей СМИ.

Как сообщает 1news.az, в качестве ментора мероприятия выступил почетный доцент Виргинского объединенного университета Джеф Сауз, чей опыт работы корреспондентом и редактором в новостных агентствах составляет более 20 лет.

Советник проректора по академическим вопросам Университета ADA, руководитель Программы повышения квалификации Айгюн Гаджиева в своей вступительной речи отметила важность проводимого мероприятия.

Она подчеркнула, что данная учебная программа направлена на развитие профессиональных знаний и навыков работников СМИ, а также на их адаптацию к современным тенденциям медиаиндустрии.

Заместитель исполнительного директора Агентства развития медиа Натиг Мамедли, в свою очередь, рассказал о приоритетном внимании, которое Агентство уделяет развитию инновационных компетенций в медиасфере.

Он подчеркнул, что в цифровую эпоху навыки работы с информацией, особенно углубленные знания в области дата-журналистики, значительно повышают роль медиа в служении обществу.

«Данная учебная программа создаст благоприятную почву для более результативной работы СМИ в распространении объективной и фактологически обоснованной информации», - сказал Натиг Мамедли.

В ходе тренинга Джеф Сауз подробно ознакомил представителей СМИ с принципами дата-журналистики и ее визуализации, применением дроновой видеографии и другими актуальными цифровыми инструментами.

Продолжила программу начальник Нахчыванского регионального управления Вафа Искендерова, выступив с презентацией на тему «Журналистика, основанная на данных, с местной точки зрения». Она рассказала о значении и потенциале использования data-driven подхода в производстве новостного контента.

В заключение участникам тренинга были вручены сертификаты и сделано совместное фото на память.