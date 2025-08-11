В Азербайджане 22-летний парень приговорен к пожизненному лишению свободы

Завершилось судебное разбирательство по уголовному делу в отношении членов банды, обвиняемых в убийстве двух пожилых женщин и поджоге дома в Товузском районе три года назад.

Согласно информации Qafqazinfo, приговором Гянджинского суда по тяжким преступлениям один из признанных виновным в этом ужасном преступлении был приговорён к самому строгому наказанию, разрешённому законом.

Основной эпизод уголовного дела начинается с пожара, произошедшего три года назад в селе Ибрахимхаджылы Товузского района в доме 68-летней Ягут Кулиевой. В результате пожара большая часть дома сгорела дотла. После тушения пожара были обнаружены обгоревшие тела Ягут Кулиевой и её ближайшей соседки — 70-летней Хагигят Джаббаровой.

В результате следственно-оперативных мероприятий, проведённых прокуратурой, преступление было раскрыто по горячим следам. Было установлено, что 19-летний Эльджан Багиров и 17-летний К. Кулиев проникли в дом с целью кражи. Поскольку пожилые женщины их заметили, они зарезали обеих ножом, а затем, чтобы скрыть следы, подожгли дом.

За этот поступок обвиняемым были предъявлены обвинения по статьям: умышленное убийство, совершённое группой лиц, разбой и убийство двух человек с применением угроз или насилия. Продолжающееся расследование также выявило другие преступления, совершённые Эльджаном и К. Кулиевым. Они ранее действовали сообща с жителями села по именам Анар, Самир, Рома, Намеддин и Новруз, совершая различные кражи как в самом селе, так и в соседних районах. Обвинения были подтверждены доказательствами, собранными в ходе судебного следствия.

Суд, не применяя никаких послаблений к молодым людям, которым сейчас 22 и 20 лет, приговорил их к самым строгим наказаниям.

Согласно приговору, Эльджан Багиров был приговорён к пожизненному лишению свободы, а К. Кулиев — к 10 годам лишения свободы (что является максимально допустимым сроком по закону для несовершеннолетних — ред.). Другим членам банды, признанным виновными в кражах, были назначены сроки лишения свободы от 2 до 9 лет и 6 месяцев.