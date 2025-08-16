Ушаков: Тема проведения саммита Путина, Трампа и Зеленского пока не затрагивалась
Тема организации и проведения трехстороннего саммита российского, американского и украинского лидеров Владимира Путина, Дональда Трампа и Владимира Зеленского пока не затрагивалась.
Об этом заявил помощник президента РФ Юрий Ушаков.
Он подчеркнул, что, как только будут окончательно подведены итоги прошедшего накануне на Аляске саммита РФ - США, будет приниматься дальнейшее решение об организации новой двусторонней встречи двух лидеров.
При этом на вопрос о возможном проведении саммита в трехстороннем формате с участием Зеленского представитель Кремля ответил лаконично: «Пока эта тема не затрагивалась».
Источник: ТАСС
223