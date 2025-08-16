 Ушаков: Тема проведения саммита Путина, Трампа и Зеленского пока не затрагивалась | 1news.az | Новости
В мире

Ушаков: Тема проведения саммита Путина, Трампа и Зеленского пока не затрагивалась

First News Media12:00 - Сегодня
Ушаков: Тема проведения саммита Путина, Трампа и Зеленского пока не затрагивалась

Тема организации и проведения трехстороннего саммита российского, американского и украинского лидеров Владимира Путина, Дональда Трампа и Владимира Зеленского пока не затрагивалась.

Об этом заявил помощник президента РФ Юрий Ушаков.

Он подчеркнул, что, как только будут окончательно подведены итоги прошедшего накануне на Аляске саммита РФ - США, будет приниматься дальнейшее решение об организации новой двусторонней встречи двух лидеров.

При этом на вопрос о возможном проведении саммита в трехстороннем формате с участием Зеленского представитель Кремля ответил лаконично: «Пока эта тема не затрагивалась».

Источник: ТАСС

