В Азербайджане начался прием в первые классы русского сектора на новый учебный год

С 6 мая в Азербайджане началась регистрация на собеседования для приема детей в первые классы русского сектора общеобразовательных школ на 2025/2026 учебный год.

Как сообщает Агентство по дошкольному и общему образованию, процесс подачи заявок стал доступен с 11:00. Собеседования будут проходить в период с 12-го по 31 мая.

Кроме того, сегодня с 15:00 стартует процесс выбора школы и учителя для учащихся, поступающих в первые классы азербайджанского сектора.

Родителям настоятельно рекомендуется внимательно следить за этапами регистрации и собеседований, выбора учебного заведения в установленные сроки.

Дополнительную информацию можно получить на официальном сайте Агентства или в соответствующих разделах портала приема в школы.