Уничтожено более 10 тысяч единиц биологически активных пищевых добавок, импортированных из Турции - ФОТО

В рамках контрольных мероприятий, проводимых Агентством пищевой безопасности (AQTA), были проведены лабораторные исследования двух видов биологически активных пищевых добавок (БАД), импортированных из Турции.

В ходе исследований установлено, что в составе 5059 единиц продукции под торговой маркой Nosetin, импортированной ООО «Baku Pharm» и произведенной компанией «Honor İlaç Sanayi Ve Ticaret Ltd Şti», содержание веществ L-карнитин и цитиколин ниже установленной нормы, сообщает 1news.az со ссылкой на AQTA.

Даты производства и окончания срока годности продукции - 01.10.2025-01.10.2028, номер партии - HNRNTN2.

Кроме того, в 5000 единицах БАД под торговой маркой Magintens, импортированных ООО «EN Life Group» и произведенных компанией «Aspar İlaç Kozmetik Gida Sanayi A.Ş.», выявлено несоответствие нормативам по содержанию витамина B2 и магния (бисглицината магния и цитрата магния). Даты производства и окончания срока годности продукции - 01.04.2026-01.04.2029, номер партии - MS 00501.

В соответствии с требованиями законодательства реализация обеих партий продукции была предотвращена, а сами товары уничтожены.