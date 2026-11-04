В Гуманитарном колледже прокомментировали инцидент с поножовщиной между студентами - ОБНОВЛЕНО

В Бакинском гуманитарном колледже между студентами произошел инцидент с применением ножа.

Так, в ходе спора между двумя студентами один из них нанес другому 6 ножевых ударов.

В результате оперативно-розыскных мероприятий, проведенных сотрудниками полиции, 17-летний подозреваемый в совершении данного деяния был установлен и задержан.

В связи с вопросом в Гуманитарном колледже изданию Azərbaycan müəllimi сообщили, что в настоящее время правоохранительные органы проводят расследование обстоятельств и деталей произошедшего:

«2 ноября во внеурочное время между студентами Гуманитарного колледжа произошел инцидент. Пострадавшему студенту была оказана необходимая медицинская помощь, в настоящее время его состояние оценивается как удовлетворительное. Просим дождаться результатов официального расследования деталей инцидента и воздерживаться от распространения неподтвержденной информации».

16:00

В Бакинском гуманитарном колледже между студентами произошел инцидент с применением ножа.

Как сообщает 1news.az со ссылкой на Bakupost, происшествие было зафиксировано во дворе «Молодежного корпуса» колледжа.

Так, в ходе спора между двумя студентами один из них нанес другому 6 ножевых ранений.

По информации, полученной 1news.az, в результате оперативно-розыскных мероприятий, проведенных сотрудниками полиции, был установлен и задержан 17-летний подозреваемый в совершении данного деяния.

По факту ведется расследование.