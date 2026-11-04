На страницах Ильхама Алиева в соцсетях опубликованы кадры посещения выставки AIREX 2026 - ВИДЕО

На официальных страницах Президента Ильхама Алиева в соцсетях опубликованы кадры посещения вместе с Первой леди Мехрибан Алиевой первой Азербайджанской международной выставки недвижимости AIREX 2026.

В публикации говорится:

«Президент Ильхам Алиев и Первая леди Мехрибан Алиева ознакомились с выставкой AIREX 2026.»