На страницах Ильхама Алиева в соцсетях опубликованы кадры посещения выставки AIREX 2026 - ВИДЕО
На официальных страницах Президента Ильхама Алиева в соцсетях опубликованы кадры посещения вместе с Первой леди Мехрибан Алиевой первой Азербайджанской международной выставки недвижимости AIREX 2026.
В публикации говорится:
«Президент Ильхам Алиев и Первая леди Мехрибан Алиева ознакомились с выставкой AIREX 2026.»
Prezident İlham Əliyev və birinci xanım Mehriban Əliyeva “AIREX 2026” sərgisi ilə tanış olublar. https://t.co/Vil1UkrDZn https://t.co/ayRbO8ZFiR — İlham Əliyev (@azpresident) November 4, 2026
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