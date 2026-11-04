Стало известно о состоянии женщины и младенца, пострадавших в аварии в Бинагадинском районе - ВИДЕО - ОБНОВЛЕНО

Стало известно о состоянии пострадавших в ДТП, произошедшем на 2-м км дороги Ходжасан - Локбатан, проходящем через территорию Бинагадинского района Баку.

В ответ на запрос 1news.az в Объединении по управлению территориальными медицинскими подразделениями (TƏBİB) сообщили, что 3 ноября в 09:40 в Республиканский центр скорой и неотложной медицинской помощи поступил вызов из Бинагадинского района.

«На место происшествия направили бригаду скорой помощи. Двух пострадавших - женщину и младенца - доставили в Клинический медицинский центр.

У женщины 1990 года рождения диагностированы переломы нескольких частей тела. Её состояние оценивается как тяжёлое, лечение продолжается в больнице.

У младенца мужского пола, родившегося в 2025 году, диагностирована открытая рана головы.

Поскольку его состояние оценили как удовлетворительное, ребёнка выписали домой», - говорится в заявлении.

12:07

В Бинагадинском районе Баку водитель автомобиля Toyota сбил женщину, перевозившую младенца в детской коляске.

По предварительным данным, мужчина уснул во время движения.

Как сообщает 1news.az, авария произошла 3 ноября около 09:38 на втором километре автодороги Ходжасан - Локбатан. За рулем автомобиля находился Джавид Агаев. В результате наезда пешеход А. Абдуллаева получила телесные повреждения. Состояние находившегося в коляске младенца оценивается как нормальное.

После происшествия водитель был задержан. По факту возбуждено уголовное дело.

В ходе предварительного расследования Агаев сообщил, что заснул за рулем и не помнит обстоятельств произошедшего. Кроме того, он признался, что и ранее неоднократно засыпал во время управления автомобилем.

Комментируя происшествие, Ровшан Тагиев подчеркнул, что управление автомобилем при осознании собственной склонности засыпать за рулем представляет серьезную угрозу для окружающих. По его словам, продолжать движение, несмотря на подобные эпизоды, - проявление недопустимой халатности.

Он также напомнил, что водитель обязан оценивать свое физическое состояние перед поездкой и прекращать движение при первых признаках усталости или сонливости, остановившись в безопасном месте.

По словам Тагиева, игнорирование таких предупреждающих признаков может привести к трагическим последствиям, поставить под угрозу жизни других людей и повлечь для самого водителя серьезную уголовную ответственность.