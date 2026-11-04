Президент Пакистана поздравил азербайджанского коллегу с Днем Победы
Президент Пакистана Асиф Али Зардари направил руководителю Азербайджана Ильхаму Алиеву поздравительное послание по случаю Дня Победы.
Текст послания опубликован на официальном сайте президента АР.
«Это историческое событие олицетворяет самоотверженность, стойкость и единство азербайджанского народа, проявленные в борьбе за восстановление суверенитета и территориальной целостности своей Родины. Важные достижения в сфере восстановления и развития освобожденных территорий демонстрируют твердую приверженность Азербайджана обеспечению мирного и процветающего будущего для своего народа», — отметил Зардари.
Он подчеркнул, что Пакистан высоко ценит долгосрочные братские связи с Азербайджаном, основанные на взаимном доверии, общих ценностях и неизменной поддержке друг друга.
«Убежден, что по мере расширения нашего сотрудничества в различных сферах, а также совместной работы над достижением таких общих целей, как региональный мир, стабильность и процветание, узы дружбы и братства между нашими странами будут и впредь укрепляться», — говорится в послании.