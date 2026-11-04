В Баку и ряде регионов объявлено желтое и оранжевое предупреждение

В связи с ожидаемой с вечера 5 ноября до утра 6 ноября ветреной погодой в Баку и на Абшеронском полуострове, а также в некоторых регионах объявлено желтое и оранжевое предупреждение.

Как передает 1news.az, об этом сообщили в Национальной гидрометеорологической службе.

В Баку и на Абшеронском полуострове, а также в Нефтчале, Сальяне, Гаджигабуле, Мингячевире, Нафталане, Геранбое, Дашкясане и Агстафе в соответствии с оранжевым уровнем предупреждения будет дуть северо-западный ветер, скорость которого усилится до 20,8–28,4 м/с.

В Кяльбаджаре, Лачыне, Джебраиле, Зангилане, Губе, Гусаре, Хачмазе, Шабране, Сиязане, Хызы, Шамахе, Гобустане, Билясуваре, Джалилабаде, Лерике, Ярдымлы, Газахе, Товузе, Шамкире, Гяндже, Самухе, Гейгеле, Гедабеке, Ширване, Евлахе, Тертере, Агдаме и Барде в соответствии с желтым уровнем предупреждения будет дуть западный ветер, скорость которого составит 13,9–20,7 м/с.