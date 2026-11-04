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Национальное агентство кибербезопасности предупредило об атаках на системы охлаждения

Феликс Вишневецкий17:45 - Сегодня
Национальное агентство кибербезопасности предупредило об атаках на системы охлаждения

В последние недели в ряде европейских стран были зафиксированы кибератаки на системы управления холодильным и морозильным оборудованием.

Национальное агентство кибербезопасности Азербайджана сообщает, что 11 октября 2026 года от этих атак пострадали сотни супермаркетов во Франции, а 2 ноября аналогичные инциденты произошли в Бельгии, Швеции, Ирландии, Нидерландах и Эстонии. Угроза не ограничивается сферой торговли - информация о вмешательстве в работу холодильного оборудования, используемого в одном из французских банков крови, свидетельствует о том, что подобные атаки представляют опасность и для системы здравоохранения.

Во время атак киберпреступники получают несанкционированный доступ к системам управления холодильным и морозильным оборудованием, переводят их в режим размораживания (defrost) либо повышают температурные показатели до 50 °C. Поскольку инциденты происходят преимущественно в ночное время, вмешательство может оставаться незамеченным до утра, в результате чего хранящиеся продукты приходят в негодность.

Основными целями атак становятся интерфейсы управления, доступные напрямую через интернет. В частности, внимание злоумышленников сосредоточено на моделях Danfoss AK-SM 800 и AK-SC 355, поддержка которых со стороны производителя прекращена, контроллерах AK-SM 800A, работающих на устаревшем программном обеспечении, а также системах Copeland XWEB и Dixell XWEB.

По предварительным оценкам, к основным уязвимостям, способствующим подобным инцидентам, относятся использование стандартных учетных данных для входа без их изменения, а также несвоевременное обновление программного обеспечения.

Последствия подобных вмешательств не ограничиваются исключительно материальными потерями. Нарушение температурного режима может привести к выходу оборудования из строя, возникновению пожара, а также к нарушению условий хранения лекарственных препаратов и других медицинских изделий.

Национальное агентство кибербезопасности (МКА) призывает организации проявлять бдительность в связи с рисками кибератак, направленных на автоматизированные системы управления, в частности на системы охлаждения.

В этой связи рекомендуется принять следующие меры:

- Ограничить прямой доступ к интерфейсам управления через интернет, обеспечив удаленный доступ исключительно по защищенным каналам связи.

- Изменить стандартные имена пользователей и пароли, используя сложные и уникальные учетные данные.

- Регулярно обновлять программное обеспечение и оборудование, а также планировать замену систем, поддержка которых со стороны производителя прекращена.

- Осуществлять постоянный мониторинг доступа к системам управления и выполняемых операций, чтобы своевременно выявлять подозрительную активность.

- Настроить механизмы оповещения о резких изменениях температуры, а также разработать процедуры резервного контроля и реагирования на инциденты.

 

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