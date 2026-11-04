Умер итальянский режиссер Тинто Брасс

Итальянский кинорежиссер Тинто Брасс скончался в Риме в возрасте 93 лет.

О его смерти сообщили супруга Катерина Варци и дети Бонифачо и Беатриче Брасс, передает ANSA.

Хотя Тинто Брасс начинал карьеру с экспериментального и авангардного кино, впоследствии он стал одним из наиболее узнаваемых режиссеров эротического жанра - его фильмы неоднократно вызывали общественные дискуссии и споры о границах допустимого в кино.

Широкую международную известность Тинто Брассу принес фильм «Калигула», вышедший в 1979 году и ставший одной из самых скандальных картин в истории кинематографа из-за откровенных сцен и противоречивого содержания.

Причина смерти итальянского режиссера пока не сообщается.