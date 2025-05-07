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Азербайджан лидирует в регионе по реформам банковского сектора - S&P

Фаига Мамедова16:15 - Сегодня
Азербайджан лидирует в регионе по реформам банковского сектора - S&P

Азербайджан является одной из наиболее продвинутых стран региона (Кавказ и Центральная Азия) в сфере реформ банковского сектора.

Об этом 1news.az сообщает со ссылкой на международное рейтинговое агентство S&P Global Ratings, которое выделило два основных направления реформ.

Первое – это совершенствование механизмов регулирования и надзора. Отмечается, что Азербайджан предпринимает важные шаги для повышения прозрачности банковского сектора, обеспечения адекватности капитала и укрепления институциональной устойчивости. Данные реформы направлены на повышение эффективности регулирующих органов, а также на поддержание финансовой стабильности.

Второе направление – это внедрение режима урегулирования (resolution), позволяющего системно управлять потенциальными кризисами в банковском секторе. S&P отмечает, что Азербайджан в этой области входит в число стран, демонстрирующих заметный прогресс.

В отчете также подчеркиваются серьезные задержки во внедрении режима урегулирования на развивающихся рынках региона EMEA (Европа, Ближний Восток и Африка). Отмечается, что, хотя эти рынки приняли международные нормы регулирования капитала и ликвидности, переход к полному внедрению режима урегулирования идет слабо.

В качестве причин нерешительности приводятся опасения по поводу возможного ослабления уверенности в государственной поддержке, ограниченность местных рынков капитала, слабый доступ к международным финансовым рынкам и вероятность создания дополнительной финансовой нагрузки на банки. Подчеркивается также, что недостаточная развитость институциональных рамок во многих странах является одним из основных факторов, препятствующих этому процессу.

По этим причинам S&P прогнозирует, что широкомасштабное внедрение режима урегулирования в регионе EMEA в ближайшее время маловероятно.

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