Обсуждены перспективы сотрудничества Азербайджана с компанией SpaceX - ФОТО

Министр экономики Азербайджана Микаил Джаббаров рассказал на своей официальной странице в социальной сети Х о встрече с вице-президентом американской компании, производящей космическую технику SpaceX, Стефани Беднарек.

«В рамках рабочей поездки Президента Азербайджанской Республики господина Ильхама Алиева мы вместе с президентом SOCAR Ровшаном Наджафом провели встречу с вице-президентом компании SpaceX, госпожой Стефани Беднарек. На встрече мы обсудили экономический потенциал Азербайджана, стратегические направления развития и благоприятный инвестиционный климат», - отмечает в социальной сети Х Микаил Джаббаров

Министр экономики Азербайджана подчёркивает, что в ходе встречи также были рассмотрены перспективы сотрудничества с компанией SpaceX, в том числе партнерство в области внедрения инновационных и космических технологий, решений искусственного интеллекта, а также обмена знаниями и опытом.

Azərbaycan Respublikasının Prezidenti cənab İlham Əliyevin (@azpresident) #ABŞ-yə işgüzar səfəri çərçivəsində #SOCAR-ın prezidenti Rövşən Nəcəflə (@RovshanNajaf) birlikdə "SpaceX" şirkətinin vitse-prezidenti xanım Stefani Bednareklə (@SRBednarek) görüşdük.

