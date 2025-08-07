В Баку пройдет очередная ярмарка «Из села - в город»

9-10 августа в столице состоится очередная воскресная ярмарка «Из села в город», организуемая ОАО «Аграрные закупки и снабжение», находящейся в подчинении Министерства сельского хозяйства.

Как сообщили в министерстве, целью традиционно организуемой ярмарки является расширение возможностей сбыта продукции местных фермеров и обеспечение жителей города полезными органическими продуктами.

В мероприятии примут участие около 25 фермеров из 20 регионов страны. Фермеры выставят на продажу почти 90 наименований сельскохозяйственной и продовольственной продукции.

Контроль качества реализуемой продукции будет осуществляться Агентством продовольственной безопасности Азербайджана. В случае возникновения вопросов относительно качества продукции граждане смогут обратиться в передвижную пищевую лабораторию, работающую на ярмарке, и сдать продукцию на анализ.

Двухдневная ярмарка будет функционировать с 09:00 до 19:00 по адресу: Наримановский район, улица Фатали хана Хойского, 5 (рядом со станцией метро «Гянджлик»).

Фермеры, участвующие в ярмарке, бесплатно обеспечиваются прилавками, весами и другим необходимым оборудованием.