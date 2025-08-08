Нефть Brent обвалилась ниже 66 долларов

Стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в октябре 2025 года на лондонской бирже ICE опустилась ниже 66 долларов за баррель впервые с 30 июня 2025 года.

Об этом свидетельствуют данные торгов.

По данным биржи на 10:27, цена Brent снижалась на 0,63% — до $65,99 за баррель.

На настоящее время фьючерс на Brent ускорил снижение и торговался на уровне $65,91 (-0,75%).

В то же время фьючерс на нефть марки WTI с поставкой в сентябре снижался на 0,83%, до $63,31 за баррель.