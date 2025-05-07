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Сахиба Гафарова встретилась с Президентом ОАЭ - ФОТО

First News Media23:00 - 07 / 05 / 2025
Сахиба Гафарова встретилась с Президентом ОАЭ - ФОТО

Председатель Милли Меджлиса Сахиба Гафарова в рамках своего официального визита в Объединенные Арабские Эмираты встретилась с Президентом этой страны Шейхом Мухаммедом бен Зайедом Аль Нахайяном.

Об этом сообщили в отделе прессы и связей с общественностью Милли Меджлиса.

Президент Шейх Мухаммед бен Зайед Аль Нахайян выразил уверенность в том, что нынешний визит внесет вклад в дальнейшее расширение связей между парламентами.

Спикер Сахиба Гафарова выразила признательность за высокий уровень гостеприимства и передала приветствия Президента Азербайджана Ильхама Алиева. Президент Шейх Мухаммед бен Зайед Аль Нахайян просил передать и его приветствия Президенту Ильхаму Алиеву.

В ходе беседы было отмечено наличие тесного сотрудничества между Азербайджаном и Объединенными Арабскими Эмиратами в политической, экономической и других сферах, а также широких возможностей для дальнейшего расширения этих связей.

Отмечено, что активный политический диалог и регулярные контакты между главами государств играют очень важную роль в развитии сотрудничества. Последовательная реализация госструктурами обозначенных главами наших государств стратегических направлений создала возможность для развития наших связей в различных сферах, и отношения между нашими странами, поднявшись до уровня стратегического партнерства, вступили в качественно новый этап. Было подчеркнуто, что при успешном руководстве лидеров двух стран наши государства и народы добились значительных успехов.

На встрече была выражена удовлетворенность успешным развитием связей между парламентами как важным направлением межгосударственного сотрудничества. Спикер Сахиба Гафарова отметила, что это ее первый визит в Объединенные Арабские Эмираты в качестве председателя Милли Меджлиса и проинформировала о переговорах, которые она провела в рамках визита. Отметив значение подписанного накануне Меморандума о взаимопонимании между Милли Меджлисом Азербайджанской Республики и Федеральным национальным советом Объединенных Арабских Эмиратов, она сказала, что этот документ позволит еще более расширить сотрудничество между сторонами.

Также было доведено до внимания, что парламенты успешно сотрудничают как на двусторонней основе, так и в рамках международных парламентских организаций. Члены парламента поддерживают тесные связи и поддерживают друг друга в таких организациях, как Межпарламентский союз, Парламентская ассамблея Организации исламского сотрудничества, Азиатская парламентская ассамблея и особенно Парламентская сеть Движения неприсоединения, созданная по инициативе Президента Азербайджана.

Президент Объединенных Арабских Эмиратов подчеркнул, что отношения между парламентами занимают видное место в системе межгосударственных отношений. Было отмечено, что углубление сотрудничества в этой области служит дальнейшему сближению наших народов.

В ходе беседы была подчеркнута важность взаимодействия и в гуманитарной сфере, отмечено, что дальнейшее развитие связей в области образования, науки, культуры, продолжение культурных мероприятий на взаимной основе, сотрудничество между городами и регионами – это инициативы, которые могут еще больше сблизить наши народы.

На встрече также состоялся обмен мнениями по другим вопросам, представляющим взаимный интерес.

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