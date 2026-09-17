Азербайджан и Сербия обсудили перспективы развития стратегического партнерства - ФОТО

Посол Азербайджана в Сербии Тахир Тагизаде и генеральный секретарь МИД Сербии Душан Козарев на встрече в Белграде 17 сентября обсудили дальнейшее развитие двусторонних отношений и укрепление сотрудничества.

Об этом говорится в сообщении Министерства иностранных дел Сербии.

Стороны отметили высокий уровень взаимного доверия и уважения между двумя странами, подтвердив приверженность дальнейшему укреплению стратегического партнерства.

В ходе встречи также состоялся обмен мнениями по актуальным глобальным и региональным вопросам. Кроме того, обсуждались возможности активизации контактов между официальными лицами и расширения сотрудничества между дипломатическими академиями внешнеполитических ведомств двух стран.

Душан Козарев выразил благодарность Азербайджану за последовательную поддержку сохранения суверенитета и территориальной целостности Сербии в соответствии с международным правом и Уставом ООН.

Стороны также приветствовали запуск в текущем году прямого авиарейса Air Serbia по маршруту Белград — Баку, отметив, что новое сообщение создаёт дополнительные возможности для укрепления связей между двумя странами.