Эрдоган поздравил Азербайджан с годовщиной освобождения Баку от оккупации - ФОТО
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган поздравил Азербайджан с отмечаемой сегодня 108-й годовщиной освобождения Кавказской исламской армией Баку от дашнакско-большевистских сил.
Соответствующей публикацией глава турецкого государства поделился на своей странице в социальной сети Х.
«Поздравляю с годовщиной освобождения от вражеской оккупации столицы нашего друга и брата — Азербайджана — Баку, и с чувством глубокой благодарности чту память командующего Кавказской исламской армией Нури Киллигиля-пашу и его героических солдат», - говорится в публикации.
Dostumuz, kardeşimiz Azerbaycan'ın başkenti Bakü'nün düşman işgalinden kurtuluş yıl dönümünü tebrik ediyor, Kafkas İslam Ordusu Komutanı Nuri Killigil Paşa'yı ve kahraman askerlerini rahmetle yâd ediyorum. 🇹🇷🇦🇿 https://t.co/E3ssuICZqZ — Recep Tayyip Erdoğan (@RTErdogan) September 15, 2026