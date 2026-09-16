Эльдар Намазов о всплеске антиазербайджанской истерии в Армении
Автор: директор Центра стратегических и международных исследований Эльдар Намазов
Источник: Facebook-страница Э.Намазова
Эта болезнь не лечится…
Они будут нам
указывать, можем ли мы проводить мероприятия на нашей территории.
Они будут нам указывать, можем ли мы приглашать дипломатов и зарубежных гостей на эти мероприятия.
Они будут нам указывать, можем ли мы показывать им наши разрушенные города и мечети.
Они будут нам указывать, можем ли мы показывать подделки-муляжи, которые они выдавали за «древние» армянские манускрипты.
Они будут нам указывать, можем ли мы сносить памятники палачам, проводивших этническую чистку и геноцид над мирным азербайджанским населением.
Они будут нам указывать, можем ли мы возвращать первозданный вид древним албанским монастырям, которые они за годы оккупации «украсили» мраморными плитами, чтобы скрывать албанскую эпиграфику и албанские культурные символы…
Список подобных требований, свидетельствующих о неизлечимой психической болезни, можно продолжать бесконечно.
Нам же остается только признать – эта болезнь не лечится и несовместима с элементарными нормами соседства.
Проще и дешевле вернуть себе древний азербайджанский город Иреван и покончить с этой раковой опухолью на земле Южного Кавказа, искусственно созданной Россией в качестве своего форпоста. Тем более, что международная обстановка, которая позволит это сделать, наступит в обозримом будущем.