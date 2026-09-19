Трамп объявил о создании «сил искусственного интеллекта» в США

Президент США Дональд Трамп объявил о создании новой структуры под названием AI Force, которая будет заниматься вопросами искусственного интеллекта.

Он также сообщил, что в ближайшее время назначит специального координатора по ИИ, которого назвал «ИИ-царем».

Трамп сравнил будущую структуру с Космическими силами США, созданными во время его первого президентского срока.

При этом американский лидер заявил, что власти не намерены тормозить развитие отрасли искусственного интеллекта.

По его словам, государство должно поддерживать рост сектора, одновременно отслеживая возможные злоупотребления и применяя в таких случаях уже существующие механизмы уголовного и гражданского законодательства.

Ранее Трамп выступал против введения новых федеральных правил для искусственного интеллекта, заявляя, что США не должны ограничивать развитие технологии.

Тема ИИ также станет одним из вопросов предстоящих переговоров США и Китая. В Вашингтоне и Пекине рассматривают развитие искусственного интеллекта как один из ключевых факторов экономической и военной конкуренции.