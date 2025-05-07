Состоялась пресс-конференция, посвященная выставкам Caspian Agro и InterFood Azerbaijan - ФОТО

В отеле Hilton Baku 6 мая состоялась пресс-конференция, посвященная 18-й Азербайджанской международной выставке «Сельское хозяйство» - Caspian Agro и 30-й юбилейной Азербайджанской международной выставке «Пищевая промышленность» - InterFood Аzerbaijan, которые являются одними из важных событий в сфере сельского хозяйства и пищевой промышленности.

В пресс-конференции приняли участие представители Министерства сельского хозяйства и средств массовой информации, а также члены организационного комитета мероприятия.

На мероприятии выступили Бахруз Гидаятзаде - исполнительный директор Caspian Event Organisers; Тогрул Гафарбейли - заместитель директора Центра аграрных инноваций Министерства сельского хозяйства; Зарина Мамедова - руководитель проекта Caspian Agro и Interfood Аzerbaijan; Нармин Керимли - начальник отдела технологического трансфера и инноваций Центра аграрных инноваций Министерства сельского хозяйства; Фархад Ашурбейли - исполнительный директор Ассоциации кулинарных специалистов Азербайджана. Выступавшие предоставили подробную информацию о выставках, которые пройдут с 13-го по 16 мая, и ответили на вопросы журналистов.

Крупнейшие в Каспийском регионе международные выставки в сфере сельского хозяйства и пищевой промышленности - 18-я Азербайджанская международная выставка «Сельское хозяйство» - Caspian Agro и 30-я юбилейная Азербайджанская международная выставка «Пищевая промышленность» - InterFood Azerbaijan, уже ставшие национальными брендами, пройдут в Баку Экспо Центре.

Активную поддержку выставкам Caspian Agro и InterFood Azerbaijan оказывают Агентство продовольственной безопасности Азербайджанской Республики (AQTA), Агентство развития малого и среднего бизнеса Азербайджанской Республики (KOBİA), Агентство поощрения экспорта и инвестиций Азербайджанской Республики – AZPROMO, Национальная конфедерация организаций предпринимателей (работодателей) Азербайджанской Республики (ASK), Азербайджанская ассоциация промышленников продуктов питания и напитков (AQİSA), Продовольственная и сельскохозяйственная организация ООН (FAO) и Азербайджанская ассоциация организаторов выставок (ASTA).

Постоянный участник выставок — компания Prior Leasing - выступает спонсором регистрации на выставке Caspian Agro.

Организаторами выставок Caspian Agro и InterFood Азербайджан являются компания Caspian Event Organisers и ее партнеры - Caspian Event Management и ICA Events.