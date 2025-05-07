Баку осуждает военные атаки на Пакистан и призывает к дипломатическому урегулированию конфликта
Официальный Баку выступил с заявлением в связи с обострением напряженности между Индией и Пакистаном.
В заявлении выражается обеспокоенность Азербайджана в связи с усилением напряженности между Индией и Пакистаном.
«Осуждаем военные атаки на Пакистан, в результате чего погибли и были ранены несколько гражданских лиц.
Выражая солидарность с народом Пакистана, выражаем соболезнования семьям невинных жертв и желаем скорейшего исцеления раненым.
Призываем все стороны к сдержанности и урегулированию конфликта дипломатическими средствами», - отмечается в заявлении МИД АР.
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