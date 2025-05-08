От Южного Кавказа до Юго-Восточной Азии: Баку и Ханой взяли курс на стратегическое партнерство

Азербайджан формирует новую стратегическую ось внешней политики, обращая пристальное внимание на Азию - регион, который стремительно превращается в один из ключевых центров глобальной силы.

Особое место в этой новой геополитической парадигме занимает Юго-Восточная Азия - динамичный и быстроразвивающийся регион, играющий все более заметную роль в мировой экономике и международной политике. В последние годы Азербайджан последовательно укрепляет и расширяет связи с этим регионом, демонстрируя гибкость и дальновидность внешнеполитического курса.

Ярким примером служит стремительное развитие азербайджано-китайских отношений, которые достигли уровня всестороннего стратегического партнерства.

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Визит, меняющий векторы: Баку и Пекин открывают новую главу стратегического партнерства

Сегодня в фокусе - Вьетнам: государство с одной из самых быстрорастущих экономик Азии, с которым Азербайджан вышел на уровень стратегического партнерства. Это значимое событие произошло во время государственного визита в Азербайджан Генерального секретаря Центрального комитета Коммунистической партии Вьетнама То Лама.

Особую значимость визиту придает его статус государственного, символизируя поворотный момент в отношениях между Баку и Ханоем и открывая новую главу в двустороннем сотрудничестве. Опираться есть на что: богатое наследие исторических связей, солидная основа дипломатического диалога и общая заинтересованность в построении взаимовыгодного партнерства. Сегодня Азербайджан и Вьетнам готовы к расширенному взаимодействию по целому спектру направлений: от политики и безопасности до торговли, энергетики, транспорта и международной дипломатии.

Серьезную нацеленность сторон на расширение взаимодействия отражают подписанные в ходе визита документы:

- Меморандум о взаимопонимании по сотрудничеству в энергетической сфере,

- Меморандум о взаимопонимании по сотрудничеству в сфере обороны,

- Программа сотрудничества между министерствами юстиции,

- Меморандум о взаимопонимании между SOCAR и PetroVietnam,

- Меморандум о взаимопонимании между SOCAR Trading Singapore PTE LTD и Binh Son Refining and PetrochemicaI JSC,

- Меморандумом о взаимопонимании в сфере науки, технологий, инноваций и цифрового развития,

- Меморандум о взаимопонимании по сотрудничеству в сфере культуры,

- Меморандум о взаимопонимании по сотрудничеству в сфере архивного дела,

- Соглашение о сотрудничестве между Азербайджанским государственным информационным агентством и Вьетнамским информационным агентством,

- Меморандум о взаимопонимании по созданию Совместного бизнес-совета.

Ключевым результатом переговоров стало подписание Совместного заявления об установлении стратегического партнерства между Азербайджанской Республикой и Социалистической Республикой Вьетнам. Документ подписали Президент Азербайджана Ильхам Алиев и Генеральный секретарь ЦК Компартии Вьетнама То Лам.

«Это очень серьезный политический документ», - так расценил Совместное заявление азербайджанский лидер. «По сути, это документ, который выводит вьетнамско-азербайджанские связи на более высокий уровень. Уверен, что эти отношения высокого уровня сыграют важнейшую роль для будущего двустороннего сотрудничества», - сказал Ильхам Алиев. Он отметил, что достигнутые договоренности дают основание говорить о том, что «мы сделали очень серьезный шаг в направлении взаимного сотрудничества».

Глава государства подчеркнул наличие очень серьезного потенциала для сотрудничества в торговой, экономической, культурной, образовательной, энергетической, транспортной и других сферах. Энергетическая сфера играет одну из ключевых ролей в двустороннем взаимодействии. Президент Ильхам Алиев отмечает, что подписанные документы и проведенные обсуждения дают основание говорить об еще большем расширении азербайджано-вьетнамского сотрудничества в этой области: «Сегодня это сотрудничество существует и ведется преимущественно в форме торгового сотрудничества. Однако были обсуждены и вопросы взаимных инвестиций. Были обсуждены вопросы привлечения инвестиций как вьетнамских компаний в Азербайджан, так и азербайджанской нефтяной компании во Вьетнам, соответствующим структурам дано указание предпринять конкретные шаги по этим вопросам».

«К сожалению, в торгово-экономическом направлении динамика товарооборота зависит от продаж азербайджанской нефти Вьетнаму. Когда продажи нефти высоки, товарооборот растет, а когда продажи падают, он уменьшается. Безусловно, нам хотелось бы видеть наш торговый оборот более сбалансированным, и для этого, конечно, необходим взаимный обмен информацией: какие проекты реализуются в наших странах, каковы инвестиционные возможности, правила, законодательная база, налоговое администрирование – все эти вопросы должны быть ясны деловым кругам. В этом случае, я уверен, торговый оборот не будет зависеть исключительно от нефтяного фактора», - сказал азербайджанский лидер.

Важную роль с точки зрения диверсификации торгово-экономического сотрудничества играет и транспортная сфера. Президент Ильхам Алиев так говорит об этом: «Хотя расстояние между нами довольно большое, сегодня мы также говорили об объединяющих нас проектах транспортной инфраструктуры. Мы можем стимулировать взаимную торговлю через транспортные коридоры Север-Юг и Восток-Запад».

Одним из главных направлений взаимодействия рассматривается и сфера возобновляемых источников энергии. Азербайджанский лидер констатировал большие возможности и потенциал Азербайджана в этой области: «Подписанные контракты через пять лет обеспечат нас новой, чистой энергией мощностью 6500 мегаватт, и мы пригласили вьетнамские компании инвестировать. В то же время я выразил готовность азербайджанской стороны инвестировать в возобновляемые виды энергии во Вьетнаме».

Президент Азербайджана также видит очень большой потенциал сотрудничества в сфере оборонной промышленности. «В обеих странах это направление промышленности достаточно развито, и объединение здесь усилий, создание совместных предприятий и взаимодействие могут принести пользу», - подчеркнул Ильхам Алиев.

Связи между Баку и Ханоем выходят за рамки двусторонней повестки, охватывая также эффективное взаимодействие на международных и многосторонних платформах. «Наша совместная деятельность в международных организациях также вызывает удовлетворение. Вьетнам решительно поддержал Азербайджан в Совете Безопасности ООН несколько лет назад, и мы благодарны за это. В то же время мы взаимодействуем в рамках Движения неприсоединения. Азербайджан председательствовал в этом институте в течение четырех лет и оставил после себя достойное наследие. Сегодня деятельность Движения неприсоединения как еще более солидного института – в интересах обеих стран», - так говорит об этом азербайджанский лидер.

Обе страны привержены общим принципам и единым подходам в области международного права. «В то же время сегодня мы провели обмен мнениями о верховенстве международного права, и здесь также нет никаких разногласий. Все вопросы должны решаться в рамках международного права, на основе территориальной целостности, суверенитета и неприкосновенности границ стран, а все спорные вопросы должны быть урегулированы путем переговоров, мирными средствами. То есть в ходе наших сегодняшних дискуссий по многим вопросам мы видим, что разногласий нет. Напротив, мы, можно сказать, выступаем с единой позиции. В наших взглядах тоже очень много общего», - сказал Ильхам Алиев.

Со своей стороны, Генеральный секретарь ЦК Компартии Вьетнама То Лам выразил поддержку и солидарность с позицией Президента Азербайджана, подчеркнув близость подходов сторон к ключевым вопросам международной повестки: «<…> Мы поддерживаем мирный подход, поддерживаем разрешение споров мирным путем, принцип недопущения применения или угрозы применения силы в соответствии с международным правом, в том числе Конвенцией ООН по морскому праву 1982 года».

То Лам убежден, что Совместное заявление об установлении стратегического партнерства Вьетнама с Азербайджаном «открывает новый период, новую страницу в истории отношений наших стран». Для реализации отраженных в документе положений он предложил пять пунктов:

– Во-первых, активизировать связи и контакты на всех уровнях – по линии партий, государств, парламентов, между регионами: «Считаю необходимым активизировать связи между Коммунистической партией Вьетнама и Партией «Ени Азербайджан». Надо также хорошо реализовать подписанные соглашения и повысить эффективность существующих механизмов сотрудничества, изучить возможности создания новых механизмов».

- Во-вторых, активизировать торгово-экономическое сотрудничество посредством Межправительственной комиссии: «Надо активизировать продвижение товаров и инвестиций, соединить бизнес-сообщества двух стран и сотрудничать в таких областях, как энергетика, нефть и газ, изучать другие возможности сотрудничества в области железных дорог, морских путей, сельского хозяйства».

- Третье, активизировать связи в области обороны и безопасности, обмениваться опытом в таких областях, как информация и борьба с транснациональной преступностью, киберпреступностью.

- В-четвертых, расширить сотрудничество в области культуры, спорта и туризма, образования, контактов между людьми и межрегионального сотрудничества.

- В-пятых, обмениваться мнениями и позициями по тем вопросам, которые представляют взаимный интерес, активно содействовать, поддерживать друг друга в таких форматах, как ООН, Движение неприсоединения и Совещание по взаимодействию и мерам доверия в Азии.

Как видно, стороны демонстрируют серьезный настрой на максимальное использование всех возможностей для углубления сотрудничества и реализации взаимовыгодных проектов. В этом контексте особенно интересны перспективы привлечения Вьетнама к ключевым транспортным коридорам Север-Юг и Запад-Восток. Так, по Индийскому океану через Иран, Вьетнам получает возможность экспортировать свою продукцию в Азербайджан и Россию, на юго-запад, в Европу. Вьетнам активно проявляет интерес к транспортному коридору Восток-Запад по маршруту Вьетнам-Китай-Казахстан-Азербайджан, и в Европу. Подключение к международным транспортным коридорам Север-Юг и Запад-Восток позволит Вьетнаму, используя территорию Ирана, Азербайджана и России, эффективно экспортировать свои товары в Европу, что превратит страну в важного игрока в евразийской логистической системе.

Интерес представляют также взгляды Баку и Ханоя на возможности расширения взаимодействия в рамках международных организаций, включая Движение неприсоединения, ООН, ОИС и другие форматы. Примечательно, что сегодня Азербайджан рассматривает возможности институционального сближения и с Ассоциацией государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН), что открывает новые горизонты для укрепления позиций страны в данном регионе. В этом контексте стратегическое партнерство с Вьетнамом может стать важным шагом на пути к более активному присутствию Азербайджана в Азиатском пространстве и усилению его роли в региональных процессах.

Таким образом, на фоне стремительных изменений в глобальной архитектуре безопасности и экономики, Азербайджан и Вьетнам демонстрируют готовность к переходу на качественно новый уровень сотрудничества. И в этом плане государственный визит Генерального секретаря ЦК Компартии Вьетнама в Азербайджан, и итоги этого визита обозначили четкий вектор углубления двустороннего взаимодействия.

Как видно, в условиях растущей роли Юго-Восточной Азии в мировой политике, Азербайджан системно выстраивает отношения с ключевыми странами региона. Развитие связей с Вьетнамом можно рассматривать как логичное продолжение курса Баку на расширение дипломатического и экономического присутствия в Азии. Это партнерство основано не только на взаимной выгоде, но и на сходстве подходов: уважении к суверенитету, принципах невмешательства и стремлении к многополярному миру. С учетом этого, отношения между Баку и Ханоем приобретают не только политическое, но и стратегическое измерение, открывая обеим странам новые горизонты на огромной географии от Южного Кавказа до Юго-Восточной Азии.