​​​​​​​Визит, меняющий векторы: Баку и Пекин открывают новую главу стратегического партнерства

Подняв уровень двусторонних отношений до всестороннего стратегического партнерства, Азербайджан и Китай демонстрируют стремление выстраивать прочную модель взаимодействия, способную сформировать новую архитектуру взаимодействия в быстро меняющемся мире и эффективно реагировать на его вызовы.

В условиях глобальной геополитической нестабильности такой формат демонстрирует степень взаимного доверия сторон и их общего видения на вопросы укрепления мира, стабильности, безопасности и развития как в региональном, так и в глобальном разрезе.

И если до настоящего времени азербайджано-китайские отношения развивались в рамках стратегического партнерства, закрепленного Совместной декларацией от 3 июля 2024 года, то подписанное сегодня главами государств Совместное заявление об установлении всестороннего стратегического партнерства, поднимает двусторонние отношения на еще более высокую ступень.

Надо отметить, что государственный статус визита Президента Ильхама Алиева в Китай - важный фактор, обусловившим качественно новое измерение

азербайджано-китайских отношений. Он не только подчеркнул исключительную значимость двустороннего диалога, но и создал необходимые политические и дипломатические условия для вывода взаимодействия на новый уровень.

Подтверждением глубины и расширяющегося охвата этого партнерства стало обсуждение на высшем уровне широкого круга вопросов международного сотрудничества, включая взаимную поддержку наших стран в рамках международных организаций, в том числе ООН, ШОС и других институтов. Еще один значимый формат сотрудничества - Совещание по взаимодействию и мерам доверия в Азии (СВМДА). В ходе встречи с Президентом Ильхамом Алиевым, Председатель КНР Си Цзиньпин выразил удовлетворение председательством Азербайджана в СВМДА, и заявил, что в этом направлении имеются широкие возможности для сотрудничества.

На встрече с удовлетворением было подчеркнуто, что Азербайджан и Китай всегда поддерживали территориальную целостность и суверенитет друг друга. Глава Азербайджанского государства отметил, что всегда поддерживал политику «Одного Китая» и однозначно осудил проведенные на Тайване выборы. Были подчеркнуты совместные усилия Азербайджана и Китая в борьбе с терроризмом, экстремизмом и сепаратизмом.

Си Цзиньпин высоко оценил деятельность Азербайджана по успешному проведению СОР29 и представлению интересов Глобального Юга. Президент Ильхам Алиев выразил признательность за это, напомнил, что в рамках СОР29 были приняты важные решения по глобальной климатической повестке.

Было отмечено наличие больших возможностей для сотрудничества между нашими странами в сфере возобновляемой энергии, подчеркнуто, что между соответствующими структурами Азербайджана и китайскими компаниями уже подписаны многочисленные документы в этой области и реализуется практическое сотрудничество.

На встрече были затронуты итоги последнего заседания Межправительственной комиссии, а также подчеркнуты вопросы сотрудничества в гуманитарной и культурной сферах.

Положительно оценен рост за последнее время товарооборота между двумя странами более чем на 20 процентов.

Председатель Китайской Народной Республики с удовлетворением напомнил, что Азербайджан был одной из первых стран, поддержавших проект «Один пояс, один путь». Были обсуждены перспективы сотрудничества между нашими странами в рамках данного проекта.

С удовлетворением отмечена наблюдающаяся в последнее время динамика роста объемов грузоперевозок из Китая в Европу по Среднему коридору, подчеркнуто наличие хороших возможностей для сотрудничества в этом направлении.

Было отмечено, что, как указано в Совместном заявлении о стратегическом партнерстве, Азербайджан поддерживает инициативы Китая по вопросам глобальной безопасности, глобального развития и глобальных цивилизаций, а также единой судьбе человечества, в этой связи затронуты вопросы сотрудничества.

Си Цзиньпин пригласил Президента Ильхама Алиева на предстоящие в Китае Саммит Шанхайской организации сотрудничества и ряд торжественных мероприятий, которые будут организованы в его рамках.

Содержание переговоров Президента Азербайджана Ильхама Алиева с Председателем КНР Си Цзиньпином и пакет подписанных документов позволяют сделать вывод о согласованности долгосрочных интересов двух стран в ряде ключевых сфер - от вопросов международной безопасности до экономики, инфраструктуры, энергетики, транспорта.

Государственный визит Президента Ильхама Алиева в Китай и достигнутые договоренности отражают качественно новый этап в отношениях между двумя государствами. Вывод стратегического партнерства Баку и Пекина на новый уровень свидетельствует об их готовности действовать синхронно в ключевых геополитических и экономических процессах, предлагая миру пример сбалансированного, взаимоуважительного и устойчивого международного взаимодействия.

И это не просто формальность, а важный политический сигнал о долгосрочной нацеленности на стратегическое согласование интересов двух стран в эпоху глобальных изменений.

Особое значение при этом приобретает акцент на созвучие глобальных экономических и инфраструктурных инициатив Китая с национальными приоритетами Азербайджана. В совокупности с растущим уровнем торгово-экономического обмена, активным сотрудничеством в сфере логистики, энергетики и высоких технологий, это формирует новую платформу устойчивого развития в Евразийском пространстве. Азербайджан усиливает свою роль надежного транзитного, энергетического партнера, важного моста между Востоком и Западом, укрепляя свои позиции не только в качестве регионального, но и глобального актора.

Таким образом, новый формат азербайджано-китайского сотрудничества знаменует собой не просто углубление двусторонних связей, а представляет собой заявку на формирование нового полюса силы в многополярном мире. В то же время, это - демонстрация жизнеспособности инклюзивной модели международных отношений, основанной на взаимном уважении, учете интересов и стремлении к общему процветанию.

В эпоху геополитической турбулентности и неопределенности такое взаимодействие может проложить путь к более безопасному и устойчивому будущему для всего Евразийского региона.