Москвичей призвали не пользоваться лифтами 9 мая

Жителей и гостей Москвы призвали не пользоваться лифтами в пятницу, 9 мая. Рекомендация распространяется на определенный период времени.

Следует отметить, что основные мероприятия в День Победы будут проводиться с утра. В частности, речь идет о параде Победы, который начнется в 10.00, а в 13.00 состоится церемония возложения цветов и венков к Могиле Неизвестного Солдата.

При этом горожан неоднократно предупреждали о том, что 9 мая будет с ограничением работать сотовая связь. Такая мера повлияет не только на невозможность позвонить или заказать, например, еду через интернет. Также не получится вызвать мастера, если вдруг застрянете в лифте. Во избежание такой неприятности лучше воздержаться от его использования. Можно воспользоваться лестницей или подождать окончания традиционных мероприятий в этот знаменательный день.

Источник: StolicaMedia.



