Проект новой Конституции Армении опубликуют на следующей неделе – СМИ

Проект новой Конституции Армении обнародуют на следующей неделе, пишет армянская газета «Жоховурд».

После этого будут организованы обсуждения и слушания, а затем проект направят в парламент Армении.

В публикации отмечается, что в проекте нового Основного закона страны ссылка на Декларацию о независимости будет исключена.

Отмечается, что одно из положений, обсуждаемых в контексте новой Конституции, – внедрение института присяжных заседателей, которое не получило однозначного одобрения даже внутри правящей команды. Газета утверждает, что на закрытом заседании правления «Гражданского договора» большинство представителей власти выразили обеспокоенность по поводу того, что в условиях Армении внедрение подобной системы может создать серьезные проблемы. Основным аргументом стало то, что в Армении все друг друга знают, имеют различные связи, и нет гарантии, что присяжные смогут принимать полностью независимые и беспристрастные решения.

Премьер-министр Армении Никол Пашинян возразил, сказав, что экс-президент Роберт Кочарян и лидер «Процветающей Армении» Гагик Царукян находятся под арестом именно «по требованию народа», то есть институт присяжных де-факто уже действует, его просто нужно институционализировать, говорится в публикации.