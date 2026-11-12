 Проект новой Конституции Армении опубликуют на следующей неделе – СМИ | 1news.az | Новости
Azərbaycanca
В мире

Проект новой Конституции Армении опубликуют на следующей неделе – СМИ

Редакция 1news10:40 - Сегодня
Читать на других языках:English
Проект новой Конституции Армении опубликуют на следующей неделе – СМИ

Проект новой Конституции Армении обнародуют на следующей неделе, пишет армянская газета «Жоховурд».

После этого будут организованы обсуждения и слушания, а затем проект направят в парламент Армении.

В публикации отмечается, что в проекте нового Основного закона страны ссылка на Декларацию о независимости будет исключена.

Отмечается, что одно из положений, обсуждаемых в контексте новой Конституции, – внедрение института присяжных заседателей, которое не получило однозначного одобрения даже внутри правящей команды. Газета утверждает, что на закрытом заседании правления «Гражданского договора» большинство представителей власти выразили обеспокоенность по поводу того, что в условиях Армении внедрение подобной системы может создать серьезные проблемы. Основным аргументом стало то, что в Армении все друг друга знают, имеют различные связи, и нет гарантии, что присяжные смогут принимать полностью независимые и беспристрастные решения.

Премьер-министр Армении Никол Пашинян возразил, сказав, что экс-президент Роберт Кочарян и лидер «Процветающей Армении» Гагик Царукян находятся под арестом именно «по требованию народа», то есть институт присяжных де-факто уже действует, его просто нужно институционализировать, говорится в публикации.

Поделиться:
199

Актуально

Хроника

Мехрибан Алиева поделилась публикацией по случаю Дня Конституции - ФОТО

Спорт

Мордобой Нурмагомедова и Двалишвили в отеле в Абу-Даби: что на самом деле продают ...

Общество

Движение затруднено на основных магистралях Баку - список улиц

Хроника

На страницах Президента Ильхама Алиева в соцсетях размещена публикация по случаю ...

В мире

В Ормузском проливе взорвались два супертанкера с нефтью

СМИ: вице-президент Индонезии Рака подал в отставку после скандала

Уиткофф надеется, что мир стал ближе после переговоров в Абу-Даби

Проект новой Конституции Армении опубликуют на следующей неделе – СМИ

Выбор редактора

189 стран в одном городе: Баку принимает турнир, которого не было в истории футбола

«Yüksəliş» - кадровый лифт национального масштаба: о том, как Азербайджан превратил поиск управленцев в национальную технологию

Сколько стоят деньги? О том, почему Минфин Азербайджана не соглашается с рынком

Неуязвимый Инфантино не теряет позиций: о том, как Баку и Ташкент подтвердили наш прогноз о расколе в УЕФА и АФК

Yelo Bank обошел Unibank и снова возглавил индекс жалоб Центробанка Азербайджана

Новости для вас

Трамп поручил Минюсту расследовать деятельность демократов после их угрозы импичментом

Во Франции в субботних демонстрациях приняли участие почти 150 тыс. человек - ОБНОВЛЕНО

Путин подтвердил проведение переговоров 10 ноября в Абу-Даби

МВД Франции задействует 70 тыс. человек для охраны порядка на протестах 7 ноября

Последние новости

В Ормузском проливе взорвались два супертанкера с нефтью

Сегодня, 11:25

Netflix представил тизер финального сезона сериала «Эмили в Париже» - ВИДЕО

Сегодня, 11:18

СМИ: вице-президент Индонезии Рака подал в отставку после скандала

Сегодня, 11:13

В Забрате на мясоперерабатывающем предприятии обнаружили куриное мясо неизвестного происхождения - ФОТО

Сегодня, 11:07

Уиткофф надеется, что мир стал ближе после переговоров в Абу-Даби

Сегодня, 11:05

Что известно о состоянии водителя, упавшего с моста на проспекте Бабека - ФОТО - ВИДЕО

Сегодня, 11:00

Проект новой Конституции Армении опубликуют на следующей неделе – СМИ

Сегодня, 10:40

Скончалась звезда сериала «Главный госпиталь» Рэндалл Инглэнд

Сегодня, 10:27

Мордобой Нурмагомедова и Двалишвили в отеле в Абу-Даби: что на самом деле продают UFC и его конкуренты? - ВИДЕО

Сегодня, 10:22

В Шамкирском районе в ДТП погибли водитель и пассажир автомобиля - ВИДЕО

Сегодня, 10:15

Уиткофф и Кушнер прибыли в Москву

Сегодня, 10:05

Посол Армении в РФ собирает вещи — газета

Сегодня, 10:00

Тело заслуженного деятеля культуры Аслана Фатуллаева доставлено из Москвы в Баку

Сегодня, 09:50

Цена азербайджанской нефти приближается к $101 за баррель

Сегодня, 09:50

Бурак Озчивит сделал неожиданное заявление на фоне скандала вокруг сериала «Güneşin Doğduğu Yer» - ВИДЕО

Сегодня, 09:45

Задержана дочь генерал-майора Натига Алиева

Сегодня, 09:35

Лига наций УЕФА: сегодня пройдут восемь матчей группового этапа

Сегодня, 09:30

В ДТП с автобусом в Турции пострадали 16 человек

Сегодня, 09:15

В Гяндже в квартире обнаружили тела двух человек

Сегодня, 09:00

Фархад Мамедов: Мир движется от международного порядка к беспорядку

Сегодня, 08:57
Все новости
«На сцене я - огонь»: кубинская певица Эдглис стала гостьей редакции 1news.az - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ
1news TV

«На сцене я - огонь»: кубинская певица Эдглис стала гостьей редакции 1news.az - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

Своим появлением она неизменно превращает любое мероприятие в настоящее яркое шоу, наполняя его атмосферой праздника, энергии и хорошего настроения. Под11 / 11 / 2026, 16:00
«Посмотрите в глаза матери шехида...»: участник Отечественной войны о том, как прочувствовать всю боль и радость Победы

«Посмотрите в глаза матери шехида...»: участник Отечественной войны о том, как прочувствовать всю боль и радость Победы

06 / 11 / 2026, 09:40
Фидан Джафарова о знаменитой маме, азербайджанском ТВ и свободе быть собой - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

Фидан Джафарова о знаменитой маме, азербайджанском ТВ и свободе быть собой - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

28 / 10 / 2026, 11:35
«Я жду тебя с победой»: ветеран Эльмар Лятифов и его мама о 44 днях войны - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

«Я жду тебя с победой»: ветеран Эльмар Лятифов и его мама о 44 днях войны - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

29 / 09 / 2026, 14:25
«Менее чем за сутки задача была выполнена»: Анар Гулиев - об антитеррористической операции и пути к Победе - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

«Менее чем за сутки задача была выполнена»: Анар Гулиев - об антитеррористической операции и пути к Победе - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

20 / 09 / 2026, 13:30
Звезда сериала «Mikrorayon» Орхан Искендерли: «Я научился у Азика командовать и контролировать свой гнев» - ФОТО - ВИДЕО

Звезда сериала «Mikrorayon» Орхан Искендерли: «Я научился у Азика командовать и контролировать свой гнев» - ФОТО - ВИДЕО

18 / 09 / 2026, 13:57