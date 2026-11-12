В Ормузском проливе взорвались два супертанкера с нефтью

Два супертанкера, перевозившие в общей сложности более 4 млн баррелей нефти, в ночь на четверг взорвались и горят на неразрешенном Ираном маршруте в Ормузском проливе.

Об этом сообщил отдел по связям с общественностью военно-морских сил Корпуса стражей исламской революции (КСИР, элитные части ВС Ирана).

"Прошлой ночью два нарушивших правила танкера, несмотря на неоднократные предупреждения центра управления движением в Ормузском проливе ВМС КСИР о том, что южный маршрут является неразрешенным и небезопасным, при проходе по неразрешенному [Ираном] маршруту Ормузского пролива <...> остановились после очень мощного взрыва", — говорится в заявлении Корпуса.

По данным ВМС КСИР, оба судна сейчас горят. В ведомстве предупредили, что такая же участь ждет любое судно, которое отключит навигационные системы в Персидском заливе и Ормузском проливе и будет сотрудничать с американской армией при проходе по южному неразрешенному маршруту.

Источник: ТАСС