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СМИ: вице-президент Индонезии Рака подал в отставку после скандала

Редакция 1news11:13 - Сегодня
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СМИ: вице-президент Индонезии Рака подал в отставку после скандала

Вице-президент Индонезии Гибран Ракабуминг Рака подал заявление об отставке после скандала вокруг подлинности его диплома.

Об этом сообщило издание Jakarta Globe.

Как отмечается, он подал соответствующее прошение Ахмаду Музани — главе Народного консультативного конгресса, который является высшим законодательным органом в Индонезии.

«Он попросил, чтобы его обращение было рассмотрено немедленно, и уже сегодня руководство конгресса проведет встречу по вопросу его отставки», — привело издание слова Музани.

39-летний Гибран Ракабуминг Рака находится в центре разгоревшегося в 2023 году скандала вокруг подлинности его документов о среднем образовании. Тогда в соцсетях активно начали расходиться утверждения о том, что он на самом деле не окончил среднеобразовательное учреждение и что отсутствие легального диплома о среднем образовании делает недействительным его участие в выборах 2024 года в качестве кандидата в вице-президенты. Впоследствии в Верховный суд страны с петицией обратилась группа активистов во главе с бывшим замминистра юстиции с требованием аннулировать участие в выборах вице-президента и лишить его должности.

Источник: ТАСС

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