Что известно о состоянии водителя, упавшего с моста на проспекте Бабека - ФОТО - ВИДЕО

Стало известно о состоянии Вюсала Насирли — водителя легкового автомобиля, который вчера утром упал с моста на дублирующую дорогу на пересечении проспекта Бабека и улицы Мухаммеда Хади в Низаминском районе.

Как сообщили TƏBİB в ответ на запрос «Qafqazinfo», 19-летний пострадавший в дорожно-транспортном происшествии был госпитализирован в Сабунчинский медицинский центр накануне около 12:00.

Ему поставили диагноз «ушиб грудной клетки и тазобедренной области» и оказали необходимую медицинскую помощь. Состояние пациента оценили как удовлетворительное, после чего его отпустили домой для амбулаторного лечения.

Отметим, что накануне на мосту на проспекте Бабека автомобиль марки BMW не справился с управлением.

Машина врезалась в ограждение на краю моста и с высоты упала на дублирующую дорогу.