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Микаил Джаббаров провел ряд встреч в Лондоне - ФОТО

First News Media20:20 - Сегодня
Микаил Джаббаров провел ряд встреч в Лондоне - ФОТО

Министр экономики Микаил Джаббаров посетил Соединенное Королевство Великобритании и Северной Ирландии для участия в ежегодной встрече, проводимой Европейским банком реконструкции и развития. В рамках визита в Лондоне был проведен ряд встреч.

Как сообщили в министерстве, М. Джаббаров встретился с президентом Европейского банка реконструкции и развития Одиль Рено-Бассо. На встрече было подчеркнуто, что Азербайджан придает большое значение развитию сотрудничества с банком, а также применению передового опыта и технологических новшеств в рамках совместных проектов, реализуемых с Европейским банком реконструкции и развития. Отмечалось, что партнерство с Европейским союзом по различным программам и проектам важно для внедрения современных подходов и ускорения перехода к зеленому и цифровому развитию. В ходе встречи были обсуждены приоритеты сотрудничества, реализация проектов в области зеленой энергетики и инфраструктуры, а также вопросы укрепления совместной деятельности в переходе к устойчивой экономике.

На встрече с вице-премьером, министром экономического развития и цифровизации Молдовы Дойной Нистор был проведен обмен мнениями о перспективах расширения двустороннего экономического сотрудничества. Отмечалось наличие большого потенциала для развития взаимовыгодного сотрудничества в сферах инвестиций, торговли, энергетики и в других направлениях. Стороны рассмотрели вопросы укрепления торгово-экономического сотрудничества и новые векторы двустороннего взаимодействия.

В рамках ежегодной встречи Европейского банка реконструкции и развития М. Джаббаров поблагодарил первого вице-президента банка Юргена Ригтеринка, покидающего свой пост в связи с истечением срока полномочий, за вклад в развитие сотрудничества, и пожелал успехов Грегу Гуету, назначенному на эту должность.

На встрече была подчеркнута значимость партнерства с банком, отмечались шаги, предпринимаемые Азербайджаном для диверсификации экономики и дальнейшего улучшения инвестиционного климата.

В ходе встречи с министром планирования, экономического развития и международного сотрудничества Египта Ранией аль-Машат было подчеркнуто значение диверсификации двусторонних экономических связей. Отмечалось, что торговля и инвестиции являются ключевыми направлениями партнерства. Было обращено внимание на активную деятельность коммерческих структур с египетским капиталом в Азербайджане в таких сферах, как промышленность, сельское хозяйство, строительство, торговля, транспорт, сфера услуг и в других областях.

Стороны обсудили возможности создания совместных институциональных механизмов и платформ для продвижения бизнес-связей между деловыми кругами, а также сотрудничество в сферах энергетики, малого и среднего бизнеса, промышленности, инфраструктуры, транспорта, логистики.

На встрече с директором Европейского инвестиционного банка Лионелем Рапайем было подчеркнуто, что Азербайджан придает большое значение долгосрочному сотрудничеству с банком.

Отмечалось, что между сторонами сложились эффективные партнерские отношения в сферах инфраструктуры, цифрового развития и в других направлениях.

Стороны провели обмен мнениями о возможностях поддержки бизнес-субъектов, сотрудничестве в рамках инфраструктурных проектов и повышении эффективности совместной деятельности.

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