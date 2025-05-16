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Впервые разрабатывается национальный учебник по специальности «Фортепиано»

Феликс Вишневецкий10:40 - Сегодня
Впервые разрабатывается национальный учебник по специальности «Фортепиано»

По инициативе и заказу Министерства культуры Азербайджанской Республики готовится новый учебник по предмету «Фортепиано» для учащихся I, II и III классов.

Это будет первый учебник, подготовленный в период независимости страны, сообщает 1news.az со ссылкой на пресс-службу Министерства культуры.

В настоящее время в музыкальных школах в основном используются учебные материалы, написанные еще в середине прошлого века. Так, в качестве источников по-прежнему используются «Начальный учебник для игры на фортепиано», подготовленный Л.Егоровой и Р.Сирович в 1955 году, а также пособия Севды Ибрагимовой, Гюльнары Сафаралиевой и других авторов, но эти издания не в полной мере отражают современные подходы к обучению, национальную интонационную специфику и новые педагогические принципы.

Отмечается, что новый учебник станет началом нового этапа в музыкальном образовании - как часть обновленной образовательной программы. В рамках проекта композиторы и поэты, музыковеды и известные пианисты-преподаватели объединили усилия, чтобы создать пособие, которое поможет детям делать первые шаги в музыке с репертуаром, обогащенным национальными интонациями.

Основная цель учебника - поддержать профессиональное и духовно-нравственное развитие учащихся на начальном этапе обучения фортепиано, представляя им наряду с классическими произведениями и новые сочинения, основанные на музыкальной культуре Азербайджана.

Презентация первой части учебника в рамках пилотного проекта запланирована на сентябрь 2025 года.

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