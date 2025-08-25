 Нура Сури раскритиковала систему образования: Почему те, кто набирает высокие баллы, не могут поступить в университеты? | 1news.az | Новости
Общество

Нура Сури раскритиковала систему образования: Почему те, кто набирает высокие баллы, не могут поступить в университеты?

First News Media20:20 - Сегодня
Нура Сури раскритиковала систему образования: Почему те, кто набирает высокие баллы, не могут поступить в университеты?

Популярная азербайджанская эстрадная певица Нура Сури выступила с резкой критикой в адрес системы образования страны.

Поводом послужили недавно объявленные результаты вступительных экзаменов в вузы. По данным, из 88 756 абитуриентов студентами стали только 57 236 человек, а 31 520 остались за пределами университетов. Причём среди них и те, кто набрал от 500 до более чем 600 баллов.

В своём посте в соцсети Facebook Нура Сури открыто выразила своё возмущение:

“Когда я говорю, что изменения в системе образования необходимы, я имею в виду не только школы. Почему никого не беспокоит, что даже те, кто набирает высокие баллы, не могут поступить в университеты? Что это за система, в которой, не прибегая к помощи платных консультантов, невозможно понять процесс кодирования специальностей? Родители платят по 100–200 манат просто за подачу заявки. Почему ученик или родитель должен проходить через всё это?”, - написала она.

Артистка также затронула проблему призыва в армию:

“Почему юношей в 18 лет сразу отправляют в армию, а не дают возможность получить высшее образование? Почему не поднять возраст призыва до 21 года?”

Нура Сури подчёркивает, что она - не политик, а артистка. Однако как гражданин она не может оставаться равнодушной к этим вопросам:

“Моя работа - петь и развлекать. Но я не могу молчать, когда вижу такую несправедливость. Я пишу не о своих проблемах - я пишу о том, что волнует всех”.

Отметим, что одним из ярких примеров вышеуказанной проблемы является ситуация с 17-летней Еганой Исмайыловой, которая набрала 518 баллов, но не смогла поступить в университет.

В интервью Qafqazinfo девушка рассказала, что выбирала исключительно те специальности, которые действительно хотела - в частности, направление “перевод с немецкого языка” в Азербайджанском университете языков.

“Раньше проходной балл был 470–480, в этом году - больше 550. Даже такие направления, как философия, поднялись с 240 до 380. Разве это нормально - рост на 140 баллов за год?”, - возмущается Ягана.

Она подчёркивает, что могла бы поступить на другую, менее желаемую специальность, если бы прислушалась к консультантам, но осознанно отказалась:

“Я не хочу быть студентом ради галочки. Моя цель - поступить туда, куда я стремлюсь. Я знаю немецкий язык на уровне B2 и собираюсь сдать экзамен на уровень C1. В январе уеду в Германию, чтобы доучиться в школе и позже поступить в университет на юридический факультет”.

