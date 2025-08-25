 МИД Франции вызвал посла США | 1news.az | Новости
МИД Франции вызвал посла США

First News Media23:00 - 25 / 08 / 2025
МИД Франции вызвал посла США

МИД Франции вызвал в понедельник посла США в республике Чарльза Кушнера после его критики президента Эммануэля Макрона за «отсутствие достаточных мер» в борьбе с антисемитизмом, сообщила Le Figaro.

«Французское правительство ведет бескомпромиссную борьбу против антисемитизма», - отреагировала в эфире радиостанции Europe 1 на письмо американского дипломата министр-делегат по вопросам борьбы против дискриминации Орор Берже.

При этом она признала, что антисемитизм достиг «недопустимых» масштабов.

По словам министра, «эта проблема слишком серьезна».

«По моему мнению, она слишком важна, чтобы становиться разменной монетой в дипломатических играх», - заявила Берже.

