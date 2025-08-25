 Найдено тело подростка, утонувшего в канале два месяца назад | 1news.az | Новости
Общество

Найдено тело подростка, утонувшего в канале два месяца назад

First News Media18:45 - Сегодня
Найдено тело подростка, утонувшего в канале два месяца назад

В канале Баш Миль найдено тело подростка, утонувшего два месяца назад.

Как сообщает Report, Нихад Нагизаде (25 июня 2009 г.р.) утонул в канале на территории села Керимбейли Физулинского района.

С момента происшествия поисковые мероприятия проводили силы Карабахского регионального центра Министерства по чрезвычайным ситуациям, Службы спасения особого риска, Государственной службы по контролю за маломерными судами и спасению на водах, а также войска Гражданской обороны.

Для продолжения поисков часть канала Баш Миль на территории села Бёюк Бахманлы Физулинского района была полностью осушена.

В результате поисков 15 августа там было обнаружено тело утонувшего подростка.

