Состоятся торжества в честь Дня города Лачин

Министерство культуры, специальное представительство Президента Азербайджанской Республики в Лачинском районе в третий раз торжественно отметят 26 Августа – День города Лачин.

Как сообщает АЗЕРТАДЖ, в мероприятии примут участие официальные лица, деятели культуры и другие гости, а также вернувшиеся в родной край лачинцы.

Кроме того, будет представлена грандиозная концертная программа с участием известных азербайджанских мастеров искусства и художественных коллективов.

Как известно, 2025 год особенно знаменателен для города Лачин. В соответствии с решением Совета по гуманитарному сотрудничеству государств-участников СНГ от 8 октября 2024 года, в этом году Лачин выполняет миссию «Культурной столицы СНГ».