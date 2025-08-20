 Цена жизни - 10 манатов: подробности убийства подростка в Гяндже - ОБНОВЛЕНО | 1news.az | Новости
Общество

Цена жизни - 10 манатов: подробности убийства подростка в Гяндже - ОБНОВЛЕНО

Феликс Вишневецкий11:05 - Сегодня
Цена жизни - 10 манатов: подробности убийства подростка в Гяндже - ОБНОВЛЕНО

Стали известны некоторые подробности убийства 15-летнего подростка в городе Гянджа.

Убийство произошло из-за долга в размере 10 манатов, сообщает 1news.az со ссылкой на АПА.

Так, подозреваемый в совершении инцидента Ариф Хатамов был должен убитому Тунару Мамедову (2010 г.р.) 10 манатов. За день до инцидента А.Хатамов вернул долг Т.Мамедову, а позже встретился с ним у железной дороги, где между ними возникла ссора, в ходе которой А.Хатамов ранил Т.Мамедова ножом.

Пострадавшего доставили в хирургическое отделение больницы имени Аббаса Саххата при Гянджинской объединённой городской больнице - несмотря на усилия врачей, спасти жизнь 15-летнего подростка не удалось.

Тело погибшего было передано в Гянджинское отделение Объединения судебно-медицинской экспертизы и патологоанатомии для проведения экспертизы.

10:10

19 августа около 21:00 в Гянджинскую городскую прокуратуру поступила информация об убийстве несовершеннолетнего К.Н.

В ходе расследования установлены обоснованные подозрения в том, что несовершеннолетний Р.Б. в районе, известном как Железнодорожный вокзал, в ходе возникшей ссоры нанёс ножевое ранение и умышленно убил К.Н., сообщает 1news.az со ссылкой Гянджинскую городскую прокуратуру.

По факту возбуждено уголовное дело по статье 120.1 (умышленное убийство) УК Азербайджана - Р.Б. задержан в качестве подозреваемого.

В настоящее время предварительное следствие продолжается.

