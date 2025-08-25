Стало известно о состоянии пострадавших в ДТП на Бёюкшорском шоссе - ВИДЕО

Раскрыто состояние пострадавших в дорожно-транспортном происшествии, произошедшем на территории Бинагадинского района.

Как сообщили Report в TƏBİB, три человека (все мужского пола) обратились за скорой медпомощью.

Двоим помощь была оказана на месте, один был госпитализирован в Сабунчинский медицинский центр.

Пострадавший получил перелом правой руки и тупую травму грудной клетки. Его состояние оценивается как удовлетворительное, и он был отпущен домой для амбулаторного лечения.

У озера Бёюкшор произошло дорожно-транспортное происшествие.

Как передает 1news.az со ссылкой на BAKU.WS, инцидент произошёл на дороге, ведущей в сторону «Sea Breeze».

Столкнулись два легковых автомобиля - Hyundai и BMW, в результате чего Hyundai перевернулся.

В результате аварии обошлось без жертв, однако есть пострадавшие.