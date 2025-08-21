Государственный экзаменационный центр сделал заявление о том, когда будут объявлены результаты приёма в вузы.

Продолжается обработка результатов конкурса, и уточняются списки поступивших в высшие учебные заведения до общего конкурса (учебные заведения специального назначения, Азербайджано-Французский университет, Бакинский филиал Первого Московского государственного медицинского университета имени И.М.Сеченова, Бакинский филиал Московского государственного университета имени М.В.Ломоносова и др.), а также зачисленных в высшие учебные заведения вне конкурса.

О этом 1news.az сообщили в Государственном экзаменационном центре.

«Этот процесс требует определённого времени. Предполагается, что результаты конкурса будут объявлены в начале следующей недели», - отмечают в ГЭЦ.