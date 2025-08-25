 К тушению вспыхнувшего в Ходжавенде пожара привлечен вертолет МЧС Азербайджана - ОБНОВЛЕНО | 1news.az | Новости
К тушению вспыхнувшего в Ходжавенде пожара привлечен вертолет МЧС Азербайджана - ОБНОВЛЕНО

First News Media21:20 - Сегодня
В Ходжавенде вспыхнул пожар.

Как сообщает Trend, пожар наблюдается в лесном массиве в районе сел Эдилли и Агбулаг.

К месту происшествия были привлечены сотрудники пожарной части Физулинского и Джебраильского районов министерства по чрезвычайным ситуациям, вертолет авиационного отряда.

В настоящее время ведутся работы по тушению пожара.

19:48

На территории сел Эдилли и Агбулаг Ходжавендского района зафиксированы лесные пожары.

Как сообщает Report, к месту происшествия привлечены сотрудники пожарных частей МЧС в Физулинском и Джебраильском районах и вертолет Авиационного отряда.

В настоящее время продолжаются работы по тушению пожара с земли и с воздуха.

Пострадавшие в результате атак вооружённых сил Армении на Шушу, Кяльбаджар, Физули и Зангилан дали показания в суде

