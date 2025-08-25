К тушению вспыхнувшего в Ходжавенде пожара привлечен вертолет МЧС Азербайджана - ОБНОВЛЕНО

В Ходжавенде вспыхнул пожар.

19:48

На территории сел Эдилли и Агбулаг Ходжавендского района зафиксированы лесные пожары.

Как сообщает Report, к месту происшествия привлечены сотрудники пожарных частей МЧС в Физулинском и Джебраильском районах и вертолет Авиационного отряда.

В настоящее время продолжаются работы по тушению пожара с земли и с воздуха.