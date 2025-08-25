К тушению вспыхнувшего в Ходжавенде пожара привлечен вертолет МЧС Азербайджана - ОБНОВЛЕНО
В Ходжавенде вспыхнул пожар.
Как сообщает Trend, пожар наблюдается в лесном массиве в районе сел Эдилли и Агбулаг.
К месту происшествия были привлечены сотрудники пожарной части Физулинского и Джебраильского районов министерства по чрезвычайным ситуациям, вертолет авиационного отряда.
В настоящее время ведутся работы по тушению пожара.
19:48
