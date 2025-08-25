 Михаил Швыдкой поздравил Мехрибан Алиеву с днем рождения | 1news.az | Новости
Михаил Швыдкой поздравил Мехрибан Алиеву с днем рождения

First News Media17:58 - Сегодня
Специальный представитель Президента Российской Федерации по международному культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой направил письмо Первому вице-президенту Азербайджана Мехрибан Алиевой.

"Глубокоуважаемая, дорогая Мехрибан ханым,

Сердечно поздравляю Вас с днем рождения, который Вы встречаете в расцвете женской красоты и политической зрелости.

Ваша неустанная деятельность, направленная на процветание Азербайджана, укрепление его международных позиций и суверенитета, снискали глубокое уважение в Вашей стране и за ее пределами.

Вы сделали необычайно много для нынешнего благополучия Азербайджана и восстановления его территориальной целостности. Выдающийся политический деятель, Вы одновременно являетесь заботливой хранительницей домашнего очага, у которого обогреваются все Ваши близкие, и это в высшей степени ценно!

Пользуясь случаем, прошу Вас передать мои сердечные поздравления по столь замечательному поводу Президенту Азербайджанской Республики Ильхаму Гейдаровичу Алиеву и всем членам Вашей семьи.

Долгих и счастливых лет!", - говорится в письме.

