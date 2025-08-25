Михаил Швыдкой поздравил Мехрибан Алиеву с днем рождения
Специальный представитель Президента Российской Федерации по международному культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой направил письмо Первому вице-президенту Азербайджана Мехрибан Алиевой.
"Глубокоуважаемая, дорогая Мехрибан ханым,
Сердечно поздравляю Вас с днем рождения, который Вы встречаете в расцвете женской красоты и политической зрелости.
Ваша неустанная деятельность, направленная на процветание Азербайджана, укрепление его международных позиций и суверенитета, снискали глубокое уважение в Вашей стране и за ее пределами.
Вы сделали необычайно много для нынешнего благополучия Азербайджана и восстановления его территориальной целостности. Выдающийся политический деятель, Вы одновременно являетесь заботливой хранительницей домашнего очага, у которого обогреваются все Ваши близкие, и это в высшей степени ценно!
Пользуясь случаем, прошу Вас передать мои сердечные поздравления по столь замечательному поводу Президенту Азербайджанской Республики Ильхаму Гейдаровичу Алиеву и всем членам Вашей семьи.
Долгих и счастливых лет!", - говорится в письме.