Армения завершает эпоху «Карабахского движения»

Автор: Намик Алиев,

доктор юридических наук, профессор,

Чрезвычайный и Полномочный посол,

руководитель кафедры Академии государственного управления при Президенте

Премьер-министр Армении Никол Пашинян 22 августа 2025 года заявил о завершении эпохи «Карабахского движения», назвав его исторически и политически изжившим себя.

Это заявление прозвучало как фактическое признание фиаско многолетней сепаратистской политики, приведшей к десятилетиям конфликтов, гибели мирных жителей и разрушениям на территории Азербайджана.

Справедливость, за которую боролся Баку более 30 лет, наконец, восстановлена. Однако столь значимая тема требует глубокой оценки: как и почему «Карабахское движение» стало символом трагедии и геополитической нестабильности всего Южного Кавказа?

Исторический фон: как возникло «Карабахское движение»?

Идеология «движения», приведшая к оккупации и гуманитарной катастрофе, сформировалась еще в начале ХIХ века в результате российской политики переселения армян на Южный Кавказ, Туркменчайского и других международных договоров, изменивших раздробленного Азербайджана. Мифические идеи «великой Армении» выработали в переселенцах стремление к захвату новых земель и переселению на них. Истоки самого движения уходят в конец 1980-х годов, когда в условиях ослабевающего Советского Союза в нагорной части азербайджанского Карабаха (тогдашней Нагорно-Карабахской автономной области – НКАО) начала формироваться сепаратистская идеология, направленная на насильственное отделение автономной области от Азербайджанской ССР и присоединение к Армянской ССР.

С началом беспорядков в Ханкенди (советское название – Степанакерт) и Ереване, а также организованных союзными органами событий в Сумгаите и Баку, напряженность переросла в открытый вооружённый конфликт. С 1991 по 1994 год армянские вооружённые формирования при прямой поддержке Армении захватили нагорную часть Карабаха и 7 прилегающих районов Азербайджана. Были разрушены сотни населённых пунктов, инфраструктура, азербайджанские (и даже христианские – албанские и православные) памятники культуры и истории убиты и изгнаны сотни тысяч мирных жителей.

Этапы и крах «Карабахского движения»

Сегодня мы имеем возможность взглянуть на историю «Карабахского движения» с высоты Великой победы. Сделаем попытку выделить его этапы.

Первый этап – это сепаратизм под флагом «самоопределения» (1988–1991гг.). Начался с того, что армянские политические и общественные силы под предлогом «самоопределения» начали кампанию по передаче НКАО под контроль Армении. Впоследствии стало ясно, что цель движения — не автономия, а аннексия чужой территории.

Второй этап – горячий период: военная оккупация и этнические чистки (1991–1994 гг.). С началом Первой Карабахской войны были оккупированы не только нагорная часть Карабаха, но и районы далеко за его пределами: Агдам, Физули, Джебраил, Зангелан, Губадлы, Лачин, Кельбаджар. Более 700 тысяч азербайджанцев стали вынужденными переселенцами.

Тридцать лет оккупации привели к разрушению более 900 населённых пунктов; уничтожению более 700 школ и более 600 медицинских учреждений; гибели более 30 000 человек (включая мирных жителей); загрязнению территории минами; принудительному выселению более миллиона человек, превратившихся в беженцев и вынужденных переселенцев, что было признано всеми международными структурами.

Освобожденные от армянской оккупации напоминали территории, подверженные ядерной бомбардировке. Ни строений (одни развалины), ни инфраструктуры, ни растительности (все сожжено или вырублено), ни животного мира. Погублены водные ресурсы - экологическая катастрофа.

Третий этап представляет собой замороженный конфликт с дипломатическим манипулированием (1994–2020 гг.). Под предлогом «поиска мирного урегулирования» Армения использовала Минскую группу ОБСЕ для затягивания переговорного процесса. Были проигнорированы четыре резолюции Совета Безопасности ООН (822, 853, 874, 884), требующие немедленного вывода войск с азербайджанской территории.

Четвертый этап начинается в 2020 году - война справедливости и полное восстановление территориальной целостности и суверенитета Азербайджана в 2023 году. Вторая Карабахская война вернула Азербайджану большую часть оккупированных территорий. Достижением стало подписание трехстороннего заявления 10 ноября 2020 года, зафиксировавшего прекращение огня и вывод войск. После антитеррористической операции в Ханкенди осенью 2023 года и последующего контроля над всей территорией Карабаха, конфликт де-факто завершился. Признание Пашиняном этого факта в 2025 году стало последней точкой в 35-летней истории.

«Движение»: международное право и конституционно-правовые основы идеологии

Само по себе «Карабахское движение» противоречило не только национальному праву как Армении, так и Азербайджана. Оно привело к тому, что весь период армяно-азербайджанского конфликта сопровождался постоянным нарушением международного права со стороны Армении. Об этом свидетельствуют: и 4 Резолюции СБ ООН (1993), прямо подтверждающие территориальную целостность Азербайджана и требующие вывода армянских оккупационных войск; Резолюция ПАСЕ №1416 (2005), констатируещая оккупацию и необходимость возвращения беженцев; Европейский суд по правам человека (дело Chiragov vs. Armenia, 2015), который признал, что Армения осуществляет полный контроль над оккупированными территориями, а эти ее действия противоречат Европейской конвенции.

Фактически поддержавшая идеологию «Карабахского движения» Минская группа ОБСЕ провалила посредничество и осталась в истории «покойником, которому очень долго не хотели выписывать свидетельство о смерти».

Созданная в 1992 году структура Минской конференции ОБСЕ должна была способствовать мирному решению конфликта. Однако по факту она стала механизмом сохранения статус-кво. Армения использовала международные форматы, чтобы легализовать факт оккупации, тогда как Азербайджан требовал конкретных шагов по деоккупации, восстановления международного права.

Имевшее место в это время отсутствие санкций к стране-агрессору и параллельное давление на Азербайджан фактически дискредитировали Минскую группу как нейтральный институт.

В Декларацию независимости Армении (1990) было включено прямое упоминание о «воссоединении с Нагорным Карабахом». Советский Союз еще пока не развалился, и эта декларация, противоречащая сразу трем конституциям (СССР, Азербайджанской ССР и Армянской ССР), априори являлась юридически ничтожной и не имела юридической силы. Именно поэтому Пашинян, обращаясь к армянскому народу в феврале 2025 года сказал: «Принятие новой конституции имеет важное значение, поскольку все референдумы, проведенные для принятия действующей конституции, имеют серьезную нелегитимность в общественном восприятии. Стратегической целью принятия новой конституции является переход от остаточного функционирования безгосударственной нации к функционированию государственно-образованного народа».

На основе Декларации была принята Конституция Армении 1995 года, и несмотря на последующие изменения, дополнения и новую редакцию Конституции, вышеуказанные положения в ней сохранились. Это стало правовой основой для территориальных притязаний к Азербайджану, что противоречит принципам Устава ООН и ОБСЕ. Несмотря на мирный процесс, соответствующую риторику армянских властей, этот нонсенс в законодательстве Армении пока еще не устранен.

Нельзя также не отметить, что на протяжении десятилетий в Армении развивалась агрессивная националистическая идеология, в том числе с элементами откровенно нацистской риторики. Так называемая "идеология армянства", пропагандируемая через образовательные и культурные институты, рассматривала Армению как "исключительное государство" на Южном Кавказе, что подогревало шовинизм и культивировало вражду.

Заключение: новая эпоха — эпоха мира

Заявление Пашиняна — важный сигнал. Он впервые официально признал, что армянская политика вокруг Карабаха была тупиковой и антигосударственной. Более того, он призвал народ решать судьбу страны мирным путём, а не через мифологизированные движения.

Азербайджан доказал: территориальная целостность — не торг, а международный принцип. Сегодня, когда в Южно-Кавказском регионе формируется новая архитектура безопасности, у государств и народов, входящих в него, появился шанс на настоящее, а не мнимое мирное будущее.

P.S.

Мир приходит тогда, когда уходит оккупация. История «Карабахского движения» — лучшее доказательство этого тезиса.