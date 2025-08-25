 МИД Азербайджана: Важно создать условия для доставки гуманитарной помощи в Газу | 1news.az | Новости
МИД Азербайджана: Важно создать условия для доставки гуманитарной помощи в Газу

First News Media18:00 - Сегодня
Азербайджан готов оказать поддержку дипломатическому урегулированию палестино-израильского конфликта.

Как сообщили 1news.az в Министерстве иностранных дел, об этом заявил замглавы МИД Азербайджана Ялчын Рафиев на чрезвычайной сессии Совета министров иностранных дел Организации исламского сотрудничества (ОИС) в Джидде (Саудовская Аравия).

На сессии отмечено, что продолжающаяся военная напряженность и гуманитарный кризис в секторе Газа остаются источником беспокойства, подчеркнута важность принятия срочных и решительных мер для того, чтобы положить конец такой ситуации.

Рафиев подчеркнул важность достижения перемирия в секторе Газа и создания условий для доставки гуманитарной помощи в регион.

Замглавы МИД отметил, что Азербайджан поддерживает решение конфликта на основе принципа "двух государств", в соответствии с нормами и принципами международного права и соответствующими резолюциями Совета Безопасности ООН.

В то же время было подчеркнуто, что Азербайджан продолжит оказывать помощь для облегчения гуманитарной ситуации палестинского народа.

В двух селах Ходжавенда начался лесной пожар

Сегодня, 19:48

Мужу Раксаны Исмаиловой грозит до 14 лет тюрьмы

Сегодня, 19:30

Пожар в общежитии Наримановского района: трое человек отравились дымом - ОБНОВЛЕНО

Сегодня, 19:00

Найдено тело подростка, утонувшего в канале два месяца назад

Сегодня, 18:45

Ильхам Алиев поблагодарил Трампа за поддержку мирного процесса на Южном Кавказе

Сегодня, 18:25

Саида Мирзиёева поздравила Мехрибан Алиеву

Сегодня, 18:15

МИД Азербайджана: Важно создать условия для доставки гуманитарной помощи в Газу

Сегодня, 18:00

В Баку приостановили деятельность предприятия по производству воды

Сегодня, 17:48

В Габале произошло смертельное ДТП - ФОТО

Сегодня, 17:44

В эти дни в Баку усилится ветер

Сегодня, 17:38

Пашинян: Армения ставит перед собой задачу постепенно выстраивать доверие с Азербайджаном

Сегодня, 17:37

Азербайджан и Великобритания обсудили сотрудничество и региональную безопасность

Сегодня, 17:31

Пезешкиан: «Наши соседи - наши братья»

Сегодня, 17:11

Машина перевернулась после столкновения: подробности аварии в Баку - ВИДЕО

Сегодня, 17:08

Германия обещает Украине ежегодную помощь в девять миллиардов евро

Сегодня, 17:00

Строители оставили без газа часть Баку

Сегодня, 16:55

В Петербурге выпал августовский снег

Сегодня, 16:45

Пезешкиан назвал формат «3+3» эффективным механизмом урегулирования на Южном Кавказе

Сегодня, 16:35

ПРИЗЫВ О ПОМОЩИ. Битва за жизнь: история маленького Аббаса, который борется с раком с 4 лет- ФОТО

Сегодня, 16:30

СМИ узнали о новой теории, почему разбился Boeing в Индии

Сегодня, 16:28
